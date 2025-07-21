FP: ВВС Индии переживают серьезный кризис

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Индийские военно-воздушные силы переживают серьезный кризис, пишут эксперты из американского журнала Foreign Policy.

В материале говорится, что по прошествии двух месяцев после краткосрочного, но напряжённого конфликта с Пакистаном, в фокусе оказалось тревожное состояние ВВС страны. Стычки мая продемонстрировали не только пробелы в координации и тактической подготовке, но и обострили давно зреющий кризис в обеспечении и техническом оснащении воздушных подразделений.

Как пишут аналитики, потери боевых машин стали одним из самых болезненных итогов недавнего обострения. Точное число сбитых или потерянных самолётов остаётся предметом разногласий, но даже самые осторожные оценки указывают на чувствительные утраты.

Это особенно разительно на фоне сравнений с историческими кампаниями второй половины XX века, когда индийская авиация играла ключевую роль в военных действиях против Пакистана.

Однако, по мнению экспертов, корень нынешней нестабильности гораздо глубже, чем эпизодическая неудача. Формально в составе ВВС Индии должно числиться 42 истребительных эскадрильи, но в реальности их боеспособность ограничена – максимум до 31. Причина – хронические задержки в процессе закупки вооружений и отсутствие системной модернизации. Оборонная промышленность страны не успевает за растущими вызовами, а бюрократические проволочки тормозят обновление парка.

Дополнительным ударом стали недавние инциденты на учениях. За последние месяцы не менее трёх истребителей Jaguar британско-французского производства потерпели крушение. Один из них разбился 9 июля, унеся жизни двух пилотов.

Как пишут авторы статьи, эти самолёты, принятые на вооружение ещё в 1979 году, остаются в строю не по стратегическому выбору, а по вынужденной необходимости. Несмотря на устаревание и риск, ВВС Индии продолжают полагаться на них, сталкиваясь с ограниченным бюджетом и техническими препятствиями при переходе на более современные платформы.