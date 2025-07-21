Войти
ЦАМТО

Lockheed Martin наращивает темпы производства ПТУР "Джавелин"

125
0
0
ПТРК Javelin для украинской армии
ПТРК Javelin для украинской армии.
Источник изображения: facebook.com/usdos.ukraine

ЦАМТО, 18 июля. Lockheed Martin модернизирует сборочную линию противотанковых управляемых ракет "Джавелин" с целью повышения эффективности производства и значительного увеличения выпуска боеприпасов в ответ на растущий международный спрос.

Согласно планам, к концу 2026 года темпы выпуска ПТУР должны возрасти с 2400 ед. в год до 3960 ед.

Для поддержки этих планов специалисты компании внедряют новую оснастку и испытательные системы, повышая эффективность всех своих предприятий. В мае 2025 года на производственном объекте в Трое (шт.Алабама) была введена в эксплуатацию новая испытательная станция, которая заменила устаревшие системы и обеспечила увеличение объемов производства.

Как заявил вице-президент совместного предприятия Javelin (JJV) и директор программы Lockheed Martin Javelin Рич Ликсион, инвестиции в новую технологическую оснастку и испытательное оборудование в рамках программы "Джавелин" являются ключевым фактором для увеличения производственных мощностей и удовлетворения растущего спроса на ПТРК. Ориентация на инновации и эффективность позволит поставлять заказчикам высококачественную продукцию, одновременно снижая затраты и повышая общую производительность. Обновленные испытательные станции позволяют более эффективно проверять связь между компонентами ракет и включают инструменты автоматизации, обрабатывающие и анализирующие производственные данные для улучшения принятия решений и качества продукции. В компании также внедряется единая архитектура программного обеспечения для упрощения обслуживания и повышения уровня подготовки технических специалистов.

На предприятиях в Трое (шт.Алабама), Окале (шт.Флорида) и Хантсвилле (шт.Алабама) устанавливаются новые испытательные станции, соответствующие требованиям кибербезопасности, что повышает технологическую гибкость и темп производства.

Всего компания для поддержки задач контроля качества намерена развернуть 24 новых испытательных станции: 14 – в Трое, 8 – в Окале и 2 – в Хантсвилле. Они будут полностью готовы к эксплуатации к концу 2026 года.

В число ключевых улучшений входит сокращение простоев испытательной станции и возможность одновременного испытания четырех головок самонаведения, повышение производительности и выпуска продукции. Усовершенствования направлены на сокращение сроков поставки и удовлетворение срочных заказов покупателей из разных стран мира.

Компания тесно сотрудничает со своими поставщиками над внедрением новых производственных процессов и повышением качества в цепочке поставок. Эти усилия позволят поддерживать высокие объемы производства в условиях растущего спроса.

Расширяя производство, Lockheed Martin планирует сократить сроки поставки ракет "Джавелин" как для ВС США, так и для зарубежных заказчиков. Новые испытательные станции обеспечат соответствие требованиям кибербезопасности, что будет способствовать расширению сотрудничества с союзными странами.

Как сообщал ЦАМТО, "Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться, как в переносной, так и в установленной на технике версиях. ПТУР оснащена тепловизионной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня