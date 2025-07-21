Lockheed Martin наращивает темпы производства ПТУР "Джавелин"

ЦАМТО, 18 июля. Lockheed Martin модернизирует сборочную линию противотанковых управляемых ракет "Джавелин" с целью повышения эффективности производства и значительного увеличения выпуска боеприпасов в ответ на растущий международный спрос.

Согласно планам, к концу 2026 года темпы выпуска ПТУР должны возрасти с 2400 ед. в год до 3960 ед.

Для поддержки этих планов специалисты компании внедряют новую оснастку и испытательные системы, повышая эффективность всех своих предприятий. В мае 2025 года на производственном объекте в Трое (шт.Алабама) была введена в эксплуатацию новая испытательная станция, которая заменила устаревшие системы и обеспечила увеличение объемов производства.

Как заявил вице-президент совместного предприятия Javelin (JJV) и директор программы Lockheed Martin Javelin Рич Ликсион, инвестиции в новую технологическую оснастку и испытательное оборудование в рамках программы "Джавелин" являются ключевым фактором для увеличения производственных мощностей и удовлетворения растущего спроса на ПТРК. Ориентация на инновации и эффективность позволит поставлять заказчикам высококачественную продукцию, одновременно снижая затраты и повышая общую производительность. Обновленные испытательные станции позволяют более эффективно проверять связь между компонентами ракет и включают инструменты автоматизации, обрабатывающие и анализирующие производственные данные для улучшения принятия решений и качества продукции. В компании также внедряется единая архитектура программного обеспечения для упрощения обслуживания и повышения уровня подготовки технических специалистов.

На предприятиях в Трое (шт.Алабама), Окале (шт.Флорида) и Хантсвилле (шт.Алабама) устанавливаются новые испытательные станции, соответствующие требованиям кибербезопасности, что повышает технологическую гибкость и темп производства.

Всего компания для поддержки задач контроля качества намерена развернуть 24 новых испытательных станции: 14 – в Трое, 8 – в Окале и 2 – в Хантсвилле. Они будут полностью готовы к эксплуатации к концу 2026 года.

В число ключевых улучшений входит сокращение простоев испытательной станции и возможность одновременного испытания четырех головок самонаведения, повышение производительности и выпуска продукции. Усовершенствования направлены на сокращение сроков поставки и удовлетворение срочных заказов покупателей из разных стран мира.

Компания тесно сотрудничает со своими поставщиками над внедрением новых производственных процессов и повышением качества в цепочке поставок. Эти усилия позволят поддерживать высокие объемы производства в условиях растущего спроса.

Расширяя производство, Lockheed Martin планирует сократить сроки поставки ракет "Джавелин" как для ВС США, так и для зарубежных заказчиков. Новые испытательные станции обеспечат соответствие требованиям кибербезопасности, что будет способствовать расширению сотрудничества с союзными странами.

Как сообщал ЦАМТО, "Джавелин" представляет собой переносной многоцелевой ракетный комплекс средней дальности, использующий ракеты класса "выстрелил-и-забыл", который может применяться, как в переносной, так и в установленной на технике версиях. ПТУР оснащена тепловизионной головкой самонаведения и тандемной боевой частью, предназначена для поражения в сложных метеорологических условиях бронированной техники, зданий и фортификационных сооружений на дальностях до 2,5 км и может быть запущена одним военнослужащим.