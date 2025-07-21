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РИА Новости

"Ростех" усовершенствовал противотанковый комплекс "Корнет"

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Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет"
Российский военнослужащий ведет огонь из переносного противотанкового управляемого ракетного комплекса "Корнет".
Источник изображения: © AP Photo / Russian Defense Ministry Press Service

Противотанковый комплекс "Корнет" получил новые боеприпасы

МОСКВА,18 июл – РИА Новости. "Ростех" расширил боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет", ПТРК получил новые боеприпасы, его боекомплект увеличился в четверо, расширился диапазон типовых целей, сообщила пресс-служба Госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" Госкорпорации "Ростех" создал решение, которое расширяет боевые возможности противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Разработанная специалистами кассета позволяет вооружить любую пусковую установку ПТРК четырьмя новейшими легкими ракетами 9М134 "Булат". Это увеличивает боекомплект комплекса вчетверо и расширяет номенклатуру его типовых целей", - говорится в пресс-релизе госкорпорации.​

В "Ростехе" добавили, что специалисты "Высокоточных комплексов" смогли обеспечить возможность установки кассеты с четырьмя "Булатами" вместо одной обычной ракеты на любую пусковую установку "Корнета". Как утверждают специалисты, новый боеприпас повышает вариативность применения комплекса – теперь в его типовые цели вошли объекты, для которых мощь стандартной ракеты "Корнета" избыточна. "Булат" уже проходит опытно-войсковую эксплуатацию, подчеркнули в "Ростехе".

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  • В новости упоминаются
Продукция
Корнет
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