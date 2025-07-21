Войти
ТАСС

Эксперт Степанов: Трамп создает "коалицию Patriot" в интересах американского ВПК

127
0
0
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo/ Evan Vucci

Президент США хочет утилизировать устаревшее вооружение на Украине, как это было с истребителями F-16, заявил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в рамках лоббирования интересов военно-промышленного комплекса США и утилизации устаревших вооружений стран Евросоюза "в горниле" украинского конфликта создает "коалицию Patriot" подобно той, которая создавалась в отношении истребителей F-16 для поэтапного перевода на F-35. Такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов.

"До этого активная работа велась в отношении истребителей F-16, в интересах утилизации которых была даже создана общеевропейская коалиция. Сейчас же мы можем наблюдать попытки шагов по созданию глобальной "коалиции Patriot", - сказал он.

Эксперт отметил, что в рамках маркетингового продвижения продукции утилизации подлежат не только устаревшие единицы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, но и действующие образцы. Тем самым для США создаются дополнительные ниши на рынке традиционных партнеров в сфере военно-технического сотрудничества для новых контрактов и обеспечения поставок последних версий ЗРК Patriot PAC 3. Кроме того, освобождаются арсеналы и склады под новые типы и образцы вооружений.

Степанов добавил, что Трамп лоббирует поставки Patriot в пользу киевского режима крайне настойчиво и вышел уже в своих лоббистких стремлениях за границы Евросоюза. Такой вывод он делает по результатам встречи в Белом доме американского президента с премьер-министром, наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой. Тогда, отвечая на вопрос журналиста, премьер-министр королевства сказал, что руководство Бахрейна не планирует передавать Украине ракеты для ЗРК Patriot. Вероятно, полагает Степанов, этому предшествовал разговор, в ходе которого Трамп мог намекнуть наследному принцу на необходимость поставок киевскому режиму управляемых зенитных ракет под указанные комплексы.

"Очевидно, что Бахрейн - не единственная и не последняя жертва подобных силовых инструментов бесцеремемонного продвижения Трампом американского ВПК", - заключил эксперт.

16 июля Трамп заявил, что первые поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot в рамках сделки с НАТО об оружии для Украины уже начались. Ранее он сообщил, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО. По словам президента, поставки будут включать 17 систем Patriot. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
США
Украина
Продукция
F-16
F-35
Patriot ЗРК
Компании
PAC
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.07 02:03
  • 80
Членство в НАТО в обмен на территорию. Зачем Армения проводит военные учения с США
  • 20.07 21:48
  • 9678
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.07 21:07
  • 1
Шойгу заявил, что в войска скоро поступят системы ПВО нового поколения С-500
  • 20.07 21:04
  • 1
На вооружении "Искандера-М" стоят более семи ракет, рассказали в КБМ
  • 20.07 20:51
  • 1
Тонкая граница: Россия передаст на учениях опыт СВО военным Узбекистана
  • 20.07 18:17
  • 26
Путин и отношения с Азербайджаном: фокус на Южном Кавказе (Al Mayadeen, Ливан)
  • 20.07 18:15
  • 81
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.07 18:12
  • 4
Грозит ли нам восстание машин?
  • 20.07 18:04
  • 1
"Морской охотник" пойдёт в серию
  • 20.07 17:55
  • 9
Российские ВС применили по позициям ВСУ дрон-камикадзе «Герань-2», аналогичный иранским дронам Shahed-136
  • 20.07 17:51
  • 486
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.07 16:59
  • 1507
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.07 16:50
  • 8639
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 20.07 14:13
  • 105
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 20.07 14:07
  • 11
Неизбежность Тайваня