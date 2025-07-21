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В России допустили появление нового британского дрона на Украине

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Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters
Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters.

Федоров: Британские дроны с ракетами APKWS могут передать Украине

Новый британский квадрокоптер TRV-150, который несет высокоточные ракеты, может появиться на Украине. Передачу беспилотника допустил российский Telegram-канал «Кирилл Федоров / Война История Оружие».

Вооруженный ракетами APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System II) аппарат испытали в США. В ходе тестов беспилотник поражал наземные и воздушные цели. В сообщении подчеркнули, что TRV-150 — это модификация дрона Malloy T-150, который используют ВСУ.

«Как уже понятно, ничто не мешает этому дрону в будущем появиться на Украине и пополнить ряды "Баб Яг". А за счет лазерной системы он может использоваться как для атаки, так и для обороны», — отметили в сообщении.

Комплект APKWS превращает неуправляемые авиационные ракеты Hydra калибра 70 миллиметров в относительно дешевый высокоточный боеприпас с наведением по лазерному лучу. APKWS могут нести вертолеты, а также истребители F/A-18 и F-16.

Ранее издание UK Defence Journal сообщило, что компания BAE Systems успешно испытала британский квадрокоптер, вооруженный ракетами APKWS. Аппарат поражал наземные и воздушные цели.

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