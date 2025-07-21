ТОСно в цель: войска перешли на новую тактику применения огнеметных систем

Совместная работа разных модификаций боевой техники позволяет повысить эффективность поражения

Российские военные освоили новую тактику применения тяжелых огнеметных систем. Теперь боевые машины разных модификаций работают совместно — ТОС-1А «Солнцепек» создает фронтальный вал огня, а ТОС-2 «Тосочка» уничтожает высокоточными ударами цели в тылу противника. Эксперты отмечают, что такая связка расширяет тактические возможности тяжелых огнеметов.

Новые цели и боеприпасы

Расчеты тяжелых огнеметных систем (ТОС) начали использовать новую тактику. Теперь боевые машины разных модификаций работают вместе: ТОС-1А «Солнцепек» создает фронтальный вал огня, а колесная и более мобильная ТОС-2 «Тосочка» точечно уничтожает цели, находящиеся в ближнем тылу противника, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

ТОС-1А «Солнцепек» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Колесная «Тосочка» более мобильна, чем «Солнцепек» на танковом шасси. Это позволяет быстро менять позиции, наносить неожиданные огневые удары, успешно избегать ответного огня. Немаловажно и то, что система активно использует новые, более точные реактивные снаряды, которые позволяют уничтожать цели на расстоянии до 15 км, отметили собеседники издания.

В паре «Солнцепек» – «Тосочка» каждая огнеметная система предназначена для решения своей боевой задачи, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

— «Солнцепеки» выжигают укрепрайоны, расположенные непосредственно на переднем крае, — объяснил он. — «Тосочка» работает по целям более удаленным. Таким образом они делят между собой полосы воздействия на противника. В ближнем тылу много важных целей. Например, на глубине до 10 км располагаются пункты управления тактическими дронами. Именно они работают по переднему краю и залетают вглубь нашей территории при помощи ретрансляторов на 10–30 км. Уничтожение таких пунктов управления — одна из приоритетных задач. В последних сводках Минобороны РФ число таких пораженных объектов идет на десятки.

ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

ТОС хорош для работы по любым закрытым позициям. Никакие укрытия от его поражающего действия не спасают.

Эксперт напомнил, что термобарические реактивные снаряды ТОС вызывают огненный смерч, который, распространяясь, проникает в любые укрытия. Основные поражающие факторы — высокая температура, ударная волна и резкий перепад давления.

ТОС впервые были применены в Афганистане, рассказал «Известиям» военный эксперт в области радиационной, химической и биологической защиты Олег Желтоножко.

— С тех пор появилось несколько направлений развития тяжелых огнеметных систем, — отметил эксперт. — Первые ТОС имели боеприпасы небольшой дальности и могли работать только по переднему краю в режиме РСЗО, накрывая площади. Они были сделаны на танковом шасси — броня помогала сохранять экипажи, обеспечивала высокую проходимость. К ним можно отнести «Солнцепек». Потом появилась «Тосочка» на колесном шасси. Это более легкая и маневренная машина с меньшим боекомплектом. Примерно тогда же появились более дальнобойные и точные боеприпасы, что позволило поражать «Тосочке» точечные цели.

ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Распределение ролей среди типов ТОС на поле боя — это повышение эффективности тяжелых огнеметов.

— Узкая специализация позволяет лучше справляться со специфическими задачами, — отметил Олег Желтоножко. — Наши войска учитывают полученный боевой опыт и вырабатывают более эффективные тактические приемы.

Точность «Тосочки»

«Тосочка» создана на базе колесного шасси автомобиля «Урал» с бронированной кабиной. Эта система — более современная модификация тяжелых огнеметных систем, таких как ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

ТОС-1 «Буратино» Источник изображения: Фото: ТАСС/Ладислав Карпов

ТОС-2 предназначена для уничтожения живой силы противника, легкобронированной техники, а также разрушения укреплений с помощью термобарических боеприпасов.

О начале боевого применения новых модернизированных реактивных снарядов для тяжелых огнеметов Минобороны России сообщило весной этого года.

Они позволили увеличить дальность стрельбы до 15 км. У них была увеличена масса боевой части, а модернизированный твердотопливный двигатель позволил поражать цели противника на большей дальности. Ранние версии ракет для ТОС имели дальность до 10 км.

Количество направляющих для ракет на «Тосочках» снижено с 24 (у ТОС-1А) до 18. При этом ТОС-2 оборудована краном-манипулятором, который помогает быстро перезарядиться без участия транспортно-заряжающей машины.

ТОС-2 «Тосочка» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

«Тосочка» получила улучшенный баллистический вычислитель и интеграцию с автоматизированными системами управления огнем артиллерии. Это позволяет экипажу вести огонь, не покидая кабины. Все нужные для точной стрельбы расчеты делает компьютер.

Термобарический «Дракон»

«Известия» писали, что в российские войска поступили новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-3 «Дракон». Боевая машина изготовлена на базе танкового шасси и получила 15 направляющих для реактивных снарядов — меньше, чем у тяжелых огнеметных систем предыдущих поколений. Технические характеристики «Дракона» официально не оглашались.

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов Источник изображения: iz.ru

Тяжелые огнеметные системы изначально стояли на вооружении войск Радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ. В ходе специальной военной операции эти боевые системы хорошо себя зарекомендовали и ими начали вооружать части, где их раньше не было.

«Известия» писали, что впервые в истории российские горные стрелки начали получать тяжелые огнеметные системы. Их уже осваивает 34-я отдельная гвардейская мотострелковая (горная) бригада.

Ранее такие боевые машины получили Воздушно-десантные войска — тоже впервые в своей истории. На их вооружение поступили «Солнцепеки». Новые системы должны создать серьезную огневую поддержку штурмовым подразделениям, повысив их возможности.

Богдан Степовой

Андрей Федоров