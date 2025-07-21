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Вестник Мордовии

ВСУ получили новые БТР Patria 6x6, собранные в Латвии по финской лицензии

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Первую партию современных бронетранспортеров Patria 6x6 из Латвии отправили ВСУ. Причем техника поступила формированию, боевики которого известны своими откровенными неонацистскими взглядами. Что не удивительно: известно, как в Риге чествуют эсэсовцев. Одно фашистское государство помогает другому.

Такие БТР с 2024 года собираются по лицензии в городе Валмиера. Серийное производство непосредственно в Финляндии началось тремя годами ранее.

Patria 6x6 имеют противопульное бронирование ( выдерживают попадание бронебойно-зажигательных 7,62-мм пуль АК -47/АКМ). Имеется противоминная защита днища и ходовой части - выдерживаются подрывы взрывчатки массой 6 килограммов.

Стандартная версия весит 15500 кг. Мощность дизельного двигателя - 400 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 100 км/ч, по воде - 8 км/ч. Запас хода по топливу - 700 км. Вместимость - двенадцать человек.

Предполагалось, что всего ВСУ получат 42 таких БТР общей стоимостью 70 млн. евро. Возможны и новые поставки.

Кроме Украины и Латвии такая техника уже находится на вооружении сухопутных войск Финляндии, Швеции, также планируются закупки Германией.

Российская армия в настоящее время захватила в качестве трофеев практически все имеющиеся у ВСУ колесные средства доставки пехоты, так что и эти бронетранспортеры - на очереди, осталось их выпустить на линию боевого соприкосновения.

Роман Катков

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Страны
Германия
Латвия
Россия
Украина
Финляндия
Швеция
Компании
Patria
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