В НАТО заявили о подготовке к одновременным конфликтам с Россией и Китаем

Гринкевич: НАТО готовится к одновременным конфликтам с Россией и Китаем

НАТО может одновременно вступить в конфликт и с Россией, и с Китаем в ближайшие два года, допустил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Алексус Гринкевич, сообщает издание The Guardian.

По его словам, альянс должен готовиться к ситуации, при которой Пекин может обратиться к Москве за поддержкой в случае обострения ситуации вокруг Тайваня.

"Те из вас, кто слушает нашего замечательного генерального секретаря [НАТО] Марка Рютте, знают о его предупреждении, что, скорее всего, прежде чем [китайский лидер] Си Цзиньпин решится пересечь Тайваньский пролив, он позвонит своему другу Путину и попросит о помощи", - сказал Гринкевич.

"Для меня это значит, что оба события могут произойти одновременно", - продолжил он и добавил, что в это время альянсу потребуются в максимальных количествах все имеющиеся боеприпасы и вооружения.

Как отметил Гринкевич, Китай, вероятно, будет готов к военному шагу к 2027 году. Он добавил, что сценарий, при котором Пекин обратится за помощью к Кремлю, создаст для НАТО необходимость реагировать сразу на два кризиса - в Европе и Тихоокеанском регионе.

Говоря о ситуации в Европе, Гринкевич заявил, что даже при достижении мирного соглашения по Украине "Россия, несомненно, останется постоянной угрозой". Он подчеркнул, что российский потенциал после урегулирования конфликта с Киевом восстановится и об этом нужно думать "с военной точки зрения".

В июле Рютте заявил, что если лидер Китая Си Цзиньпин решит напасть на Тайвань, то он сначала позвонит президенту России Владимиру Путину.

В марте Тайвань определил 2027 год как дату потенциального вторжения Китая. Такие же сроки называли и в США.

При этом в "Стратегическом национальном обзоре" Франции говорится, что масштабный военный конфликт в Европе может начаться к 2030 году. Он, как следует из материала, будет связан, в частности, с российско-украинским конфликтом.

Полина Дуганова