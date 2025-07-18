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ТАСС

Орбан: для урегулирования на Украине нужна встреча президентов РФ и США

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Источник изображения: © AP Photo/ Denes Erdos

Премьер-министр Венгрии отметил, что эти договоренности должны представлять собой "масштабной пакет", который будет касаться не только Украины, но и "таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями"

БУДАПЕШТ, 17 июля. /ТАСС/. Конфликт на Украине может быть урегулирован только в случае соглашения между Россией и США и при условии личной встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Убежденность в этом выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, отвечая в интервью YouTube-каналу Ultrahang на вопросы по поводу ситуации вокруг Украины.

Глава правительства отметил, что, по его мнению, конфликт не прекратится, "пока российский и американский президенты не сядут за стол переговоров и между Россией и США не будет достигнуто соглашение". Эти договоренности, считает Орбан, должны представлять собой "масштабной пакет", который будет касаться не только Украины, но и "таких вопросов, как цены на энергоносители, доступ к российским рынкам, экономические санкции, контроль над вооружениями".

Премьер надеется, что соглашение между Россией и США будет достигнуто до того, как истекут 50 дней, отведенные для этого Трампом, и вступит в силу его угроза установить импортные пошлины в размере 100% в отношении России и ее торговых партнеров. "В этом случае у Венгрии будут проблемы", - признал Орбан.

Говоря о перспективах украинского урегулирования, он отметил, что ситуация выглядит сложной и странной. "Не бывает такого, чтобы все хотели мира, но мира не было. Есть те, кто говорят, что они хотят мира, но на самом деле они хотят войны", - считает глава правительства.

"Сейчас мы находимся в такой ситуации, когда европейцы и украинцы, очевидно, хотят, чтобы война продолжалась, что бы они ни говорили. Думаю, что президент Соединенных Штатов действительно хочет мира, а что касается русских, то мы меньше всего знаем, чего они хотят, но мы можем быть уверены, что они стремятся достичь обозначенных территориальных границ", - сказал Орбан.

Он также подтвердил, что видит свою задачу в том, чтобы не допустить втягивания Венгрии в конфликт на Украине и способствовать его мирному урегулированию. Премьер-министр напомнил, что всегда старался "представить аргументы в пользу мира" на встречах и в беседах с президентами России и США, когда у него возникала такая возможность. 

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Венгрия
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США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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