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В США предрекли отказ от «самолета-пережитка холодной войны»

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Фото: Public Domain
Фото: Public Domain.

TNI: США откажутся от бомбардировщиков B-1B из-за недостаточной эффективности

Военно-воздушные силы (ВВС) США могут в скором времени вывести из эксплуатации бомбардировщики B-1B Lancer, которые считаются пережитком холодной войны. Отказ от недостаточно эффективного самолета предрек обозреватель The National Interest (TNI) Харрисон Касс.

По словам автора, Lancer остается относительно эффективным дальним бомбардировщиком, однако его дни сочтены.

«Основными факторами, стоящими за выводом самолета из эксплуатации, являются возраст, стоимость, дублирование задач и стратегическая ориентация ВВС США на будущие угрозы, то есть на борьбу в воздушном пространстве с почти равными противниками, что, как правило, требует улучшения характеристик скрытности», — говорится в материале.

Касс напомнил, что B-1B изначально разработали в качестве замены устаревающих B-52 Stratofortress, однако их спишут раньше B-52, которые могут прослужить до 2050-х годов. Отмечается, что отличительной чертой B-1B стало крыло изменяемой стреловидности, которое усложняет обслуживание. Lancer стал одним из самых дорогих в обслуживании самолетов ВВС США. По этой причине в боевой готовности находится менее половины парка B-1B.

В мае издание 19FortyFive писало, что задержки в ходе программы модернизации стратегического бомбардировщика B-52 могут привести к устареванию самолета до начала эксплуатации. ВВС США могут получить первые модернизированные самолеты в 2033 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-52
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