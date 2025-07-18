Канцлер ФРГ отметил, что не будет раскрывать подробности

ЛОНДОН, 17 июля. /ТАСС/. Киев вскоре получит дальнобойные системы, в том числе за счет промышленной кооперации. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне.

"Конечно, мы подробно обсудили военную поддержку Украины. И речь идет не только о противовоздушной обороне, но и о способности Украины лучше обороняться даже с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire", - сказал Мерц. "Украина вскоре получит дальнейшую масштабную поддержку в этом направлении. В том числе за счет промышленной кооперации, которую мы заключили с Украиной", - подчеркнул он, уточнив, что не будет раскрывать подробности.

"Однако в ближайшие недели и месяцы Украине будет оказана гораздо более существенная поддержка с помощью таких систем", - констатировал канцлер ФРГ. "Я очень надеюсь, что американское правительство совместно с Конгрессом США примет решения, которые Конгресс готовит уже несколько недель", - добавил Мерц, указав, что находится в тесном контакте с рядом сенаторов, которые это подготовили. "И мы очень надеемся, что это затем приведет к соответствующему решению американского правительства", - заключил канцлер ФРГ.

Ранее премьер-министр Великобритании и канцлер ФРГ подписали двусторонний договор о дружбе и сотрудничестве. Правительство Великобритании сообщило, что в рамках достигнутых договоренностей Лондон и Берлин, в частности, разработают новые ракеты с дальностью полета более 2 тыс. километров в следующем десятилетии. Кроме того, стороны укрепят сотрудничество по борьбе с незаконной миграцией.

12 июля руководитель рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что ВСУ могут получить первые дальнобойные системы в рамках германо-украинского проекта к концу июля. Во время визита Владимир Зеленского в Берлин власти двух стран 28 мая подписали соглашение о производстве дальнобойного оружия на Украине. В середине июня министр обороны ФРГ Борис Писториус и Зеленский в Киеве подтвердили, что Германия и Украина намерены начать совместное производство боевых систем большой дальности. Среди таковых назывались беспилотники, крылатые ракеты.

ФРГ является вторым по объемам поставщиком вооружений на Украину после США: с начала конфликта на Украине она предоставила Киеву разного рода помощь на сумму более 40 млрд евро. Российская сторона неоднократно отмечала, что накачивание киевского режима оружием ведет лишь к затягиванию конфликта.