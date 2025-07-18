Эксперт Боссхард: ультиматум Трампа говорит, что ВСУ продержатся не больше 50 дней

Президент США недавно признал, что ситуация на Украине "вышла из-под контроля", отметил подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке

ЖЕНЕВА, 17 июля. /ТАСС/. Озвученный президентом США Дональдом Трампом срок в 50 дней, в течение которых он рассчитывает прийти к договоренностям с Москвой по Украине, соответствует тому времени, в течение которого силы ВСУ еще способны продержаться на поле боя против ВС РФ. Такое мнение выразил ТАСС бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ (2014-2020), подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард.

Эксперт напомнил, что недавно Трамп сам признал, что ситуация на Украине "вышла из-под контроля". По оценкам Боссхарда, теперь у американского лидера "остается мало времени" для того, чтобы успеть помочь силам ВСУ стабилизировать ситуацию на фронте до того, как Трамп и Зеленский представят России новые предложения по урегулированию конфликта. "Установленный Трампом 50-дневный срок, вероятно, примерно соответствует тому времени, в течение которого Украина еще способна продержаться на поле боя", - считает военный.

14 июля Трамп заявил, что США введут импортные пошлины в размере примерно 100% в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней Москва и Вашингтон не придут к договоренностям по урегулированию на Украине. Он также указал, что Вашингтон принял решение и дальше передавать оружие и военную технику Киеву, если Европа будет оплачивать такие поставки. Координацию в этом процессе будет осуществлять НАТО, уточнил американский лидер.