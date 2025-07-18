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Российские разведчики получили сбалансированную альтернативу АК-12

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Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia.

Российские разведчики начали получать автоматы 6П67 «Корд» со сниженной отдачей

Разведывательные подразделения Вооруженных сил России начали получать автоматы 6П67 «Корд» со сбалансированной автоматикой, которые стали альтернативой АК-12. Об этом командир разведывательного отделения с позывным Малой рассказал в репортаже RT.

«Это наш штатный автомат, сейчас начали выдавать на общее пользование. (…) У него нет практически отдачи, она мизерная», — сказал он. По словам бойца, магазин на 30 патронов можно выпустить непрерывной очередью. При этом разброс будет минимальным.

Командир отметил, что затвор автомата двигается вместе с пружиной. Поэтому 6П67 отличается высокой скорострельностью и сниженной отдачей.

«Корд» разработали для участия в конкурсе на новый общевойсковой автомат Армии России. 6П67 превзошел АК-12 по кучности при стрельбе длинными очередями, однако уступил ему по соотношению «цена-качество».

Ранее в июле командующий Воздушно-десантными войсками России генерал-полковник Михаил Теплинский доложил министру обороны Андрею Белоусову о ходе апробации укороченных автоматов АК-12К и ручных пулеметов РПЛ-20.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Компании
Минoбороны РФ
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