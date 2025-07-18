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Техкульт

«Мини-Герань» запущена в массовое производство

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«Мини-Герань» запущена в массовое производство

В ближайшее время подразделения ВС РФ начнут получать на вооружение новый ударный беспилотник «Тювик», который внешне очень напоминает дрон-камикадзе «Герань», но имеет более скромные размеры. Новинка уже отработана в районах проведения СВО и готова к серийному производству.

По факту новый дрон, созданный специалистами «Стратима», является уменьшенной версией «Герани», выпущенной под названием «Тювик» и предназначенной для действий на линии соприкосновения с противником. Беспилотник способен бороться с бронетехникой, но, при необходимости, может поражать укрытия и пехоту. Как и «Герань» новый «Тювик» получил схему «летающее крыло», стартует с направляющей и имеет такие же обводы фюзеляжа, а ключевой его особенностью стала система связи «Поземка», которая устойчиво работает даже в районах, где активно работают комплексы РЭБ. Причем такие территории он преодолевает с помощью автопилота при отключенных системах спутниковой навигации и связи с оператором, а затем производится его донаведение на заданную цель. Также говорится о том, что «Тювик» получил два варианта исполнения — с бензиновым или электрическим двигателем. Первая модификация способна перемещаться со скоростью до 350 км/ч с дальностью действия до 100 кг, неся 4 кг полезной нагрузки. Электрическая версия имеет максимальную скорость 180 км/ч, может работать на расстоянии до 40 км и нести 3 кг груза.

Макс Антонов

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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
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