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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Армянский пассаж

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Источник изображения: belvpo.com

Переговоры о Зангезурском коридоре, стратегически важном транспортном маршруте через юг Армении, получили новый импульс после предложения США взять его в аренду на 100 лет.

Так, Вашингтон готов передать управление 32-километровым участком в Сюникской области частной американской компании, чтобы якобы разблокировать диалог между Арменией и Азербайджаном. Инициатива, к слову, исходила от Турции, которая активно поддерживает проект как часть «Срединного коридора», соединяющего Китай, Центральную Азию, Южный Кавказ и Турцию в обход России и Ирана.

Между тем, под видом американо-турецкой инициативы, которая фактически направлена на усиление влияния Запада на Южном Кавказе, Анкара реализует собственную стратегию.

Речь идет об укреплении влияния на страны Организации тюркских государств. Через культурные, экономические и оборонные инициативы Турция последовательно прокладывает путь к реализации идеи «Большого Турана». В краткосрочной перспективе (3-5 лет) этот проект может получить новый импульс.

Между тем, вовлечение США в армяно-азербайджанский «миротворческий» процесс вызывает обеспокоенность со стороны Ирана, который рассматривает Зангезурский коридор как инструмент геополитической реконфигурации региона в интересах Вашингтона и Анкары.

В любом случае открытие коридора станет для Ирана окончательным стратегическим поражением, а его реализация способна нанести серьезный ущерб проекту транспортного коридора «Север-Юг», продвигаемому совместно Тегераном и Москвой. Так, с появлением западноориентированного транскавказского маршрута проект «Север-Юг» утратит актуальность.

Экономически Иран теряет не только потенциальные транзитные функции – уже сегодня доходы от снабжения Нахичевани через иранскую территорию составляют, по некоторым оценкам, десятки миллионов долларов ежегодно. В 2024 г. объемы торговли между Тегераном и Баку выросли на 33,5%, во многом благодаря транзиту.

Что касается рычагов влияния Ирана и России на Азербайджан и Армению, то сегодня они весьма ограничены или малоэффективны, учитывая давление на эти государства со стороны Турции и Запада. Фактически, в военной или экономической плоскости Тегеран не обладает ресурсами для реализации системы противовесов и действенной политики сдерживания. В свою очередь, Москва по-прежнему сосредоточена на достижении целей в рамках спецоперации на Украине.

В конечном счете, Армения, вернее ее руководство, которое пришло к власти путем цветной революции станет инструментом для геополитических пертурбаций от Ближнего Востока до Центральной Азии. Процесс уже запущен, а повернуть его вспять практически нереализуемо.

Павел Ковалев

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