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ТАСС

Захарова: вероятность терактов со стороны Киева растет

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что это происходит на фоне продвижения РФ на фронте

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Вероятность попыток совершения террористических актов со стороны киевского режима на фоне успешного продвижения российских военных на фронте возрастает. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На фоне успехов российских военнослужащих на поле боя, соответственно, все более очевидно надвигающегося поражения ВСУ вероятность попыток совершения киевским режимом террористических акций, вот это желание бесконечно реагировать террором, оно только у них остервенело возрастает. И в это же Запад подкидывает еще больше вооружений, оружия и денег", - отметила дипломат.

Официальный представитель МИД России подчеркнула, что киевский режим не только не скрывает, что производит теракты, но и гордится этим. "Это часть их государственной политики. И при этом они еще говорят, что используют при совершении этих терактов западное оружие, которое идет на террористические цели против гражданских объектов, в отношении гражданской же инфраструктуры, против мирных жителей, женщин, детей, против журналистов, против государственных политических и общественных деятелей, против сотрудников социальной сферы. Я имею в виду тех, кто оказывает помощь и поддержку: врачей, спасателей", - добавила Захарова.

Дипломат также указала, что язык ультиматумов, шантажа и угроз для России неприемлем. "Мы будем предпринимать все необходимые шаги для обеспечения безопасности и защиты интересов нашей страны. В таких условиях актуальность задачи достижения целей специальной военной операции по демилитаризации и по денацификации Украины только возрастает", - подчеркнула Захарова. 

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Россия
Украина
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