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ТАСС

Захарова: Россия ответит решительно в случае использования Taurus против нее

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что под содействием Германии в производстве на украинской территории дальнобойных систем могут скрываться планы налаживания на предприятиях украинского ВПК локализации сборки таких ракет

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Военнослужащие ФРГ окажутся напрямую вовлеченными в планирование и осуществление боевых операций против России в случае использования Украиной дальнобойных ракет Taurus, Россия ответит на это решительно. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Она отметила, что под содействием Германии в производстве на украинской территории дальнобойных систем могут скрываться планы налаживания на предприятиях украинского ВПК локализации сборки ракет Taurus. По ее словам, в случае использования Украиной таких дальнобойных систем против России военнослужащие ФРГ станут напрямую вовлечены в планирование и осуществление военных операций против России.

"Помните, в ноябре 2024 года президент России Владимир Путин четко обозначил российскую позицию по поводу решения стран Запада дать зеленый свет на использование их дальнобойных систем для ударов вглубь территории России. Эта позиция останется неизменной, Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволят применять свое оружие против России, в случае же дальнейшей эскалации конфликта будем отвечать решительно и зеркально", - сказала Захарова.

Захарова отметила, что как бы не старался Запад замаскировать такие планы - им не удастся "спрятать концы в воду", так как первые сбитые ракеты российскими системами ПВО быстро позволят установить, где и как производились такие системы, а главное - назвать страну происхождения. "А о последствиях мы уже предупреждали", - заключила дипломат. 

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