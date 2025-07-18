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Появляется информация, свидетельствующая о том, что голландская компания Hyllus Systems начала поставлять наиболее активным бригадам украинской армии новейшие FPV-дроны с оптоволоконным управлением. Эта технология, которая одновременно недорога и, как утверждается, практически невидима для российских систем радиоэлектронной борьбы, поздно появилась в арсенале ВСУ, хотя Российская армия уже нарастила собственный потенциал в этой области.

Несмотря на то, что использование оптоволоконных технологий противоречит доктринам НАТО, в значительной степени основанным на превалировании беспроводной связи, поначалу было встречено на Западе с изрядной долей скепсиса, успехи ВС РФ в Сумской области и Донбассе наглядно продемонстрировали высокую эффективность дронов на оптоволокне. Таким образом, оптоволоконный кабель, долгое время считавшийся на Западе устаревшим пережитком противотанковой борьбы времен холодной войны, вновь становится важным тактическим инструментом.

Первые эксплуатационные испытания разработанной компанией Hyllus системы HS2 (V3) были проведены на базе учебного центра FPV-дронов 3-й штурмовой бригады ВСУ «Азов»* (*террористическая организация, запрещенная в России). По данным западной прессы, этот центр, расположенный в бывшей промышленной зоне, считается одним из самых передовых тактических центров ВСУ по применению БПЛА.

В настоящее время руководство компании Hyllus не без труда пытается убедить европейских политиков и военных в эффективности оптоволоконных технологий, и поставки дронов ВСУ, вероятнее всего, происходят в значительной степени в рекламных целях. Таким образом, основная причина снабжения дронами ВСУ голландской компанией кроется не в стремлении помочь Украине, а, скорее, в попытках продемонстрировать возможности своей продукции в боевых условиях.