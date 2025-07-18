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США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти батарей ЗРК Patriot

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 17 июля. США уведомили Швейцарию о задержках поставок пяти батарей ЗРК Patriot, которые должны были начаться в 2027 году, в интересах обеспечения быстрых поставок Украине.

Об этом, как передает "РИА Новости", говорится в заявлении, опубликованном на сайте швейцарского Федерального совета.

"Министерство обороны США проинформировало военное ведомство Швейцарии, что приоритеты поставок систем Patriot были пересмотрены с целью поддержки Украины в обеспечении ее противовоздушной обороны. Швейцария также затронута", – сказано в документе.

Уточняется, что в уведомлении американской стороны не говорится о том, скольких батарей коснется задержка и будут ли задержаны поставки ЗУР для них. Кроме того швейцарская сторона не знает о продолжительности задержек.

Справка ЦАМТО

В сентябре 2018 года Агентство по оборонным закупкам и технологиям Armasuisse объявило о начале тендера на поставку ВС Швейцарии новой наземной системы ПВО увеличенной дальности BODLUV (Bodengestutztes Luftverteidigungssystem grosserer Reichweite). Претендентами на поставку выступили американская Raytheon с ЗРК "Пэтриот" PAC-3+ и европейский консорциум Eurosam с комплексом SAMP/T. В марте 2019 года кандидаты представили в адрес Armasuisse свои начальные предложения в рамках тендера.

Armasuisse 10 января 2020 года направило в адрес правительств компаний-претендентов второй запрос о предложениях, в ответах на который они должны были представить наиболее выгодное для Швейцарии предложение, включая цены на ЗРК, необходимую логистику и вооружение, предложения о сотрудничестве с вооруженными силами и органами снабжения Швейцарии, предполагаемые офсетные проекты.

В сентябре 2020 года Госдепартамент США одобрил поставку Швейцарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" пяти батарей ЗРК PAC-3+ "Пэтриот", включая пять многофункциональных РЛС AN/MPQ-65, пять станций управления огнем AN/MSQ-132, 17 пусковых установок M903, до 70 ЗУР MIM-104E (GEM-T Guidance Enhanced Missile TBM), а также другого сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 2,2 млрд. долл.

По результатам оценки полученных в ноябре 2020 года предложений ЗРК "Пэтриот" превзошел SAMP/T по всем четырем основным критериям. В июне 2021 года Федеральный совет (правительство) Швейцарии принял решение о выборе компании Raytheon поставщиком пяти батарей ЗРК "Пэтриот". Решение было утверждено швейцарским парламентом.

В ноябре 2021 года стороны подписали письмо с предложением и принятием предложения на поставку ЗРК. Стоимость закупки оценивается в 1,987 млрд. швейцарских франков (2,1 млрд. долл.).

В ноябре 2022 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Швейцарии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 72 ЗУР PAC-3 MSE (Missile Segment Enhancement) для ЗРК "Пэтриот", а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму до 700 млн. долл.

Минобороны США 28 марта 2023 года объявило о подписании командованием по заключению контрактов СВ США с компанией Raytheon начального соглашения на поставку ЗРК "Пэтриот" ВС Швейцарии.

Стоимость контракта, заключенного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 1,225 млрд. долл. Работы будут выполняться на предприятиях Raytheon в Андовере и Тьюксбери (шт.Массачусетс), Уэст Плэйнс (шт.Миссури), Манчестере (шт.Нью-Гэмпшир), Лас-Крусес (шт.Нью-Мексико), Чемберсбурге (шт.Пенсильвания), Альтенштадте (Германия) и на мощностях в Швейцарии. Поставки всех пяти батарей должны быть завершены в период до 31 декабря 2032 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Мексика
США
Украина
Швейцария
Продукция
AN/MPQ-65
Patriot ЗРК
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
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