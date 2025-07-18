Войти
ТАСС

Reuters: Украина с начала года получила по чешской инициативе 850 тыс. снарядов

228
0
0
Производство155-мм гаубичных снарядов
Производство155-мм гаубичных снарядов.
Источник изображения: © AP Photo / Ted Shaffrey

По данным агентства, из общего количества поставленных артиллерийских снарядов 320 тыс. составляют боеприпасы калибра 155 мм

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Украина в рамках чешской инициативы получила с начала 2025 года 850 тыс. крупнокалиберных снарядов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства обороны Чехии.

Из общего количества поставленных Украине артиллерийских снарядов 320 тыс. составляют боеприпасы калибра 155 мм.

В 2024 году Украина получила по чешской инициативе 1,5 млн артиллерийских снарядов, в числе которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм. После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К ней, согласно информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Чехия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 18.07 05:24
  • 1
Северная Корея разработала для пушек и гаубиц снаряды, бьющие на 40 км
  • 18.07 05:09
  • 1
«Ростех» рассказал о малозаметных ракетах «Панциря»
  • 18.07 04:36
  • 22
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 18.07 03:41
  • 1
Ответ на "Минобороны оценило дальность действия ракетных комплексов ВМФ"
  • 18.07 02:42
  • 476
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 17.07 22:57
  • 0
Ответ на "Украинский военный аналитик: ВС РФ практически не используют бронетехнику в боях, накапливая её для масштабного наступления"
  • 17.07 20:18
  • 25
Первую летную ракету-носитель "Ангара-А5" отправили для испытаний на космодром Восточный
  • 17.07 18:17
  • 0
Ответ на "Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву"
  • 17.07 17:50
  • 3
Экс-командующий Северным флотом Попов: ВМФ России нужны атомные авианосцы
  • 17.07 16:33
  • 1
Армянский пассаж
  • 17.07 10:41
  • 1
Эксперт Сивков: РФ отразит атаку ракетами Tomahawk в случае их отправки Киеву
  • 17.07 03:51
  • 1
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 17.07 03:20
  • 9665
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 17.07 02:53
  • 1
Системный бой: дроны смогут самостоятельно держать фронт
  • 17.07 01:12
  • 0
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"