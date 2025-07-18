Reuters: Украина с начала года получила по чешской инициативе 850 тыс. снарядов

По данным агентства, из общего количества поставленных артиллерийских снарядов 320 тыс. составляют боеприпасы калибра 155 мм

ПРАГА, 17 июля. /ТАСС/. Украина в рамках чешской инициативы получила с начала 2025 года 850 тыс. крупнокалиберных снарядов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные Министерства обороны Чехии.

Из общего количества поставленных Украине артиллерийских снарядов 320 тыс. составляют боеприпасы калибра 155 мм.

В 2024 году Украина получила по чешской инициативе 1,5 млн артиллерийских снарядов, в числе которых было 500 тыс. единиц калибра 155 мм. После 24 февраля 2022 года Чехия выступила с идеей закупки в третьих странах боеприпасов для ВСУ за счет западных государств. К ней, согласно информации западноевропейских СМИ, присоединились около 20 стран.