Названы новые сроки возвращения в строй американской спецподлодки "Коннектикут"

Атомная подлодка "Коннектикут", одна из трех субмарин класса "Сивулф" (Seawolf, "Морской волк"), находящихся на вооружении американских ВМС, должна вернуться в строй к концу 2026 года. Как отмечает Navy Recognition, это произойдет после пяти лет простоя из-за серьёзных повреждений, полученных в результате подводного столкновения в Тихом океане.

Напомним, что инцидент произошёл в октябре 2021 года во время выполнения задания в международных водах Южно-Китайского моря, в результате чего носовая часть и балластные цистерны подводной лодки были серьёзно повреждены. Субмарине пришлось всплыть и проследовать на Гуам, затем – в Сан-Диего, прежде чем в конечном итоге достичь военно-морской верфи в Пьюджет-Саунд (штат Вашингтон) для капитального ремонта.

Атомная подлодка "Коннектикут" (класс "Сивульф") в Сан-Диего после столкновения @WarshipCam

Американские военные не уточняли, с чем именно столкнулась подлодка. По данным источников в ВМС США, это не было столкновением с другой подводной лодкой, кораблем или агрессивным действием другой страны. В командовании отметили, что согласно топографическим данным столкновения с подводным рельефом также не было.

По неподтвержденным официально данным, подлодка могла столкнуться с затонувшим судном или контейнером, упавшим в море.

В настоящее время "Коннектикут" находится в сухом доке на военно-морской верфи в Пьюджет-Саунд, проходя сложную программу технического обслуживания и ремонта. Официально работы начались в феврале 2023 года. Возвращение субмарины в строй ожидали осенью 2025 года, но сроки пришлось перенести на конец 2026 года.

Сложность ремонта усугубляется дефицитом специализированных деталей для класса "Сивулф". В 2021 году Конгресс США выделил 40 млн долларов экстренного финансирования на первоначальный ремонт и дополнительно 10 млн долларов на новый обтекатель гидролокатора, но общая стоимость ремонта остаётся нераскрытой.

Серию американских подлодок класса "Сивулф" разработали для противодействия советским подлодкам проекта 971 "Щука-Б". Планировалась серия из 30 субмарин, однако после распада СССР, когда в постройке уже находились первые три подлодки, в Пентагоне решили, что продолжать этот проект далее нецелесообразно. Существующие субмарины вооружены крылатыми ракетами "Томагавк", несут беспилотные глубоководные аппараты и оснащены специальными приспособлениями для обнаружения кабелей связи, проложенных по дну океана.

Подлодку "Коннектикут" заложили осенью 1992 года, на воду спустили через пять лет. В состав флота субмарина вошла в конце 1998 года. В середине 2000-х годов ее модернизировали.

Возвращение "Коннектикута" в строй особенно важно в связи с тем, что однотипная подлодка "Сивулф" в апреле 2026 года должна отправиться на продолжительное техническое обслуживание – до июня 2029 года. В этой ситуации третья АПЛ данного типа, "Джимми Картер", на какое-то время останется единственной действующей субмариной класса "Сивулф".