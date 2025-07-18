BAE Systems уверена в получении новых заказов на поставку истребителей "Тайфун"

ЦАМТО, 17 июля. Британская компания BAE Systems выразила твердую уверенность в возможности получения новых экспортных заказов на поставку истребителей "Тайфун" от ВВС таких стран, как Катар, Саудовская Аравия и Турция.

Столь оптимистичный прогноз дал управляющий директор по Европе и международным рынкам авиационного сектора BAE Systems Ричард Гамильтон в ходе пресс-конференции на предприятии в Уортоне.

По его словам, в настоящее время компания работает с правительством Великобритании по нескольким проектам, имея в виду усилия по заключению экспортных контрактов. На вопрос о том, верит ли он, что это приведет к получению заказов, Р.Гамильтон ответил утвердительно, предположив, что потенциально возможно приобретение до 150 дополнительных самолетов.

Р.Гамильтон объяснил свою уверенность постоянными инвестициями Великобритании в модернизацию истребителя "Тайфун", которые продлевают срок его эксплуатации и повышают привлекательность для иностранных покупателей.

Предпринимаемые действия, по его словам, дают потенциальным экспортным партнерам, включая Саудовскую Аравию и Турцию, понимание того, что у самолета есть будущее и это значительно упрощает переговоры.

Вопрос был задан из-за появившейся информации о возможности закрытия сборочной линии "Тайфун" в Великобритании из-за отсутствия новых заказов.

"Тайфун" постоянно проигрывает тендеры французским "Рафаль" и шведским "Грипен". Производство BAE Systems зависит от новых заказов, и британские профсоюзы предупреждают, что без их получения сборка самолетов может прекратиться к 2030-м годам. В этой связи результаты проводимых структурами BAE Systems маркетинговых кампаний будут иметь решающее значение для поддержания занятости на британских предприятиях производителя.