МИД РФ считает многонациональные силы "коалиции желающих" на Украине военной целью

Власти России неоднократно заявляли о неприемлемости таких шагов, указала официальный представитель дипведомства Мария Захарова

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Российская сторона воспринимает идею создания многонациональных сил "коалиции желающих" как планы интервенции, будет считать соответствующие формирования на Украине как законную цель. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат обратила внимание на итоги саммита так называемой "коалиции желающих". Ранее в коммюнике, распространенном канцелярией премьер-министра Великобритании Кира Стармера сообщалось, что штаб-квартира "коалиции желающих" по оказанию помощи Украине будет находиться в Париже под управлением генерала высокого ранга, а спустя год переместится в Лондон.

"Мы неоднократно заявляли об абсолютно неприемлемости размещения на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым вкладом. Расцениваем это как подготовку иностранной интервенции. Будем рассматривать такие так называемые "многонациональные силы" в качестве законной военной цели", - отметила Захарова.