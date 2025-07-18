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ЦАМТО

Bollinger Shipyards передала Береговой охране США 60-й катер класса "Сентинел"

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Патрульный катер FRC (Fast Response Cutter) William Flores береговой охраны США. Источник: worldmaritimenews.com.

ЦАМТО, 17 июля. Береговая охрана США сообщила о приемке у компании Bollinger Shipyards 60-го быстроходного патрульного катера FRC (Fast Response Cutter) класса "Сэнтинел" – (WPC 1160) "Фредерик Манн" (Frederick Mann).

Этот катер станет третьим из трех катеров класса "Сентинел", которые будут размещены в Кодьяке (шт.Аляска).

Как сообщал ЦАМТО, начальный контракт стоимостью 88 млн. долл. на проектирование и строительство головного катера серии FRC был заключен с Bollinger Shipyards по результатам тендера в сентябре 2008 года. "Сентинел" предназначены для замены устаревших катеров класса "Айленд", поставленных в 1980-е годы. Соглашение содержало опционы на поставку Береговой охране дополнительных катеров серии.

На текущий момент Береговая охрана заказала в общей сложности 67 катеров класса "Сентинел". Предполагается закупка дополнительных катеров FRC.

Первый катер серии, (WPC 1101) "Бернард С.Вебер", был передан Береговой охране США в феврале 2012 года. На сегодняшний день приняты на вооружение 58 из 67 заказанных катеров FRC. Из них 13 катеров размещены во Флориде, 7 – в Пуэрто-Рико, по 6 – в Бахрейне и Массачусетсе, по 4 – в Калифорнии и на Аляске, по 3 – на Гуаме, Гавайях, в Техасе и Нью-Джерси, по 2 – в Миссисипи, Северной Каролине и Орегоне.

Катер класса "Сентинел" разработан на базе проекта "Дамен Стэн Патрол 4708" голландской судостроительной компании Damen Shipyards. Длина катера составляет 46,9 м, водоизмещение – около 353 т, скорость – 28 узлов, дальность хода – до 2500 морских миль, автономность – 5 суток, экипаж – 24 человека.

Катера вооружены стабилизированной 25-мм АУ и четырьмя 12,7-мм пулеметами и предназначены для противодействия незаконной миграции и контрабанде, контроля рыболовства, проведения поисково-спасательных операций, обеспечения безопасности портов и водных путей сообщения.

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