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У замеченного над Киевом украинского Ан-124 заменили комплектующие из России

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Фото: Phil Noble / Reuters
Фото: Phil Noble / Reuters.

«Антонов»: У замеченного над Киевом Ан-124 заменили комплектующие из России

Замеченный в небе над Киевом тяжелый транспортный самолет Ан-124 улетел с Украины после завершения ремонта и модернизации, включающей замену комплектующих российского производства. Об этом со ссылкой на компанию «Антонов» сообщает издание TWZ.

По данным украинской компании, построенный в 1994 году борт с номером UR-82073 к 24 февраля 2022-го имел налет более 21 000 часов и совершил более 5500 полетов. В момент начала специальной военной операции (СВО) борт в «разобранном состоянии» находился в Киеве, проходя ремонт и модернизацию. После начала боевых действий работы с Ан-24 были частично приостановлены.

«Целью ремонта была замена основных компонентов российского производства на более современные, произведенные на Украине и Западе», — говорится в публикации.

Ранее TWZ со ссылкой на украинскую сторону сообщил, что пролетевший над Киевом тяжелый транспортный самолет Ан-124 эвакуировался с Украины.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
Ан-124
Ан-24
Компании
Антонов ГП
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