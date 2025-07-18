Запад продолжает использовать ОЗХО в качестве инструмента политического давления на Россию

ЦАМТО, 17 июля. Начальник войск РХБ защиты ВС РФ генерал-майор Алексей Ртищев провел брифинг по вопросам нарушения Украиной и государствами Запада Конвенции о запрещении химического оружия.

Ниже представлены материалы брифинга в изложении Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В своих докладах российское военное ведомство последовательно представляло комплекс неопровержимых доказательств, включая вещественные улики и документальные подтверждения, которые однозначно свидетельствуют о нарушении Конвенции киевским режимом и его западными покровителями.

В ходе специальной военной операции зафиксировано более 500 случаев применения украинской стороной химических средств борьбы с беспорядками (хлорацетофенон, Си-Эс), а также отравляющих веществ психотропного (Би-Зет) и общеядовитого действия (хлорциан, синильная кислота).

С начала 2025 года ВСУ на регулярной основе, используя беспилотные летательные аппараты коптерного типа, осуществляют сброс на позиции Вооруженных Сил Российской Федерации контейнеров с веществом "Си-Эс" и самодельных боеприпасов с веществом хлорпикрин. В частности, такие факты отмечены в районе села Лиман Первый Харьковской области и населенного пункта Колотиловка Белгородской области.

Последний случай зафиксирован 8 июля 2025 года в районе населенного пункта Ивановка Донецкой Народной Республики, где украинскими националистами с беспилотного летательного аппарата был сброшен боеприпас, снаряженный смесью хлорпикрина и хлорацетофеноном.

Подобные инциденты также имели место в районе города Донецк, населенных пунктов Богдановка, Горловка, Кременная и Артемовск.

Кроме того, опираясь на поддержку западных кураторов, киевский режим не отказался от реализации давно разработанной им варварской тактики ведения боевых действий методом "химического пояса", который заключается в расстановке и подрыве емкостей с токсичными химикатами в районах боевых действий российских войск.

Поступающие материалы свидетельствуют о подготовке очередной провокации по этому сценарию.

В ходе оперативных мероприятий 3 июля 2025 года был установлен факт размещения военнослужащими ВСУ в крупном распределительном пункте аммиака в районе населенного пункта Новотроицкое антенно-мачтового оборудования. Предприятие является объектом опасности первого класса, а при его поражении в результате удара возможен выброс в окружающую среду более 550 тонн жидкого аммиака.

Расчет делается на последующее обвинение нашей страны в умышленном создании техногенной катастрофы и нанесении нашей стране репутационного ущерба. Напомню, что использование в военных целях объекта повышенной опасности является нарушением норм международного гуманитарного права.

На слайде представлен оригинал письма заместителя директора Государственного предприятия "Укрхимтранс-аммиак" в адрес начальника областной военной администрации, подтверждающий факт размещения на объекте оборудования военного назначения.

С момента начала специальной военной операции в ходе оперативных мероприятий были выявлены несколько десятков схронов с отравляющими веществами и химические боеприпасы кустарного производства. В 2024 году в районе Авдеевки обнаружена химическая лаборатория, предназначенная для производства отравляющих веществ общеядовитого действия, в том числе – на основе синильной кислоты.

В мае 2025 года Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Минобороны России вблизи села Ильинка Кураховского района Донецкой Народной Республики был обнаружен очередной схрон ВСУ. В нем находились предназначенные для сброса с беспилотных летательных аппаратов самодельные взрывные устройства, снаряженные взрывчатым веществом и пробирками с токсичной жидкостью.

Анализ содержимого пробирок, проведенный аккредитованной ОЗХО химико-аналитической лабораторией в полном соответствии со стандартами Организации, показал наличие в них вещества хлорпикрин, входящего в Список 3 Конвенции о запрещении химического оружия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 355 Уголовного кодекса Российской Федерации "Разработка, производство, накопление, приобретение или сбыт оружия массового поражения".

В ходе 109-й сессии Исполсовета, которая состоялась в Гааге в период с 8 по 11 июля 2025 года, Российская Федерация обратилась к Гендиректору ОЗХО с просьбой направить в Россию команду экспертов Техсекретариата для оказания технического содействия в расследовании преступлений киевского режима, а также проект договоренности между Россией и ОЗХО об организации и проведении визитов с целью оказания такого содействия.

Подобный шаг связан с тем, что все ранее представленные документальные доказательства и экспертные заключения не получили должной реакции со стороны Организации, порядка 40 вербальных нот Постоянного представительства Российской Федерации при ОЗХО до сих пор остаются без содержательного ответа.

При этом ничем не подкрепленные запросы с украинской стороны получают немедленную поддержку бюрократических структур ОЗХО с привлечением аккредитованных лабораторий.

Напомню, что Украина и Технический секретариат ОЗХО подписали специальное соглашение о сотрудничестве. В рамках указанного документа Украина уже получила оборудование стоимостью в несколько миллионов долларов, а более 40 украинских военнослужащих прошли обучение на базе Химико-технологического центра в Гааге.

Это говорит о навязанной Западом ангажированности со стороны ОЗХО и политике протекционизма в отношении одного конкретно взятого государства, что не соответствует уставу и базовым принципам функционирования международной организации.

Пользуясь своими преференциями, Украина неоднократно задействовала Технический секретариат ОЗХО в легализации сфальсифицированных украинскими и западными спецслужбами инцидентов с якобы применением российскими военнослужащими химических средств борьбы с беспорядками на линии боевого соприкосновения.

Эта агрессивная антироссийская кампания с надуманными обвинениями была продолжена и на последней сессии Исполсовета. Вразрез с положениями Конвенции, Киев потребовал от Гендиректора Организации запуска атрибутивного механизма в отношении Российской Федерации. Не имея достаточного уровня компетенции и аккредитованной ОЗХО лабораторной базы, Киев ссылается на результаты исследований западных лабораторий и некие разведданные, которые невозможно проверить или подтвердить.

Очевидно, что Украина озвучивает только то, что подсказывают западные кураторы. Цель таких антироссийских выпадов очевидна – представить нашу страну в качестве злостного нарушителя Конвенции о запрещении химического оружия.

По замыслу стран Запада, в перспективе данные агрессивные действия приведут к ограничению или приостановке наших прав и привилегий по Конвенции, введению санкций, как это было отработано на примере Сирийской Арабской Республики, на деле никаких законных оснований для этого нет.

На фоне явной русофобии, созданной на площадке ОЗХО, 7 июля подобные ограничения были введены Великобританией в отношении командования войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ и ряда промышленных предприятий. Считаем, что это лишь подтверждает правильность выбранного нами направления работы по выявлению и преданию огласке преступлений киевского режима и его западных кураторов.

Хотел бы напомнить, что к самой Великобритании сохраняется ряд вопросов, связанных с уничтожением пяти тысяч артиллерийских и реактивных химических снарядов и авиабомб, оставшихся после падения режима Саддама Хуссейна в Ираке. Указанные боеприпасы были якобы уничтожены США и Великобританией в одностороннем порядке без контроля со стороны Технического секретариата, что является грубым нарушением статьи III Конвенции.

В очередной раз призываем руководство и технические органы ОЗХО вернуться к рассмотрению фактов нарушения Украиной Конвенции о запрещении химического оружия в соответствии с нормами международного права на основе объективности и беспристрастности.

Приведенные факты показывают, что деятельность Организации по запрещению химического оружия стала крайне политизированной из-за давления западных государств, которые по своей прихоти вводят односторонние санкции, выдвигают против неугодных стран необоснованные обвинения и злоупотребляют положениями Конвенции.

Об этом свидетельствует создание в ОЗХО отдела специальных миссий, одной из задач которого станет сбор сведений о возможных фактах разработки и использования отравляющих веществ бывшей сирийской армией. Все это чистый произвол со стороны руководства ОЗХО.

Обратили внимание на заявление министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса 4 июля, в котором он обвинил Россию в нарушении Конвенции на основании "неких имеющихся разведданных". Такая форма доклада выбрана не случайно, поскольку дает возможность выдвигать обвинения, не предъявляя конкретных доказательств. Указанный шаг в очередной раз демонстрирует русофобские устремления нидерландского правительства и его намерения нанести ущерб авторитету нашей страны.

Очевидно, что Запад продолжит использовать ОЗХО в качестве инструмента политического давления на Россию, не принимая во внимание объективные факты. Российская сторона продолжит работу по противодействию этой политике и доведению до мирового сообщества информации о нарушении киевским режимом и их кураторами Конвенции о запрещении химического оружия".