MWM: кадры МО России подтвердили уничтожение считанных установок С-300 ВСУ

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кадры Министерства обороны России подтвердили уничтожение считанных установок С-300, имеющихся на вооружении у ВСУ, пишет Military Watch Magazine.

"Кадры с беспилотника в районе села Гвардейское Одесской области подтвердили уничтожение считанных оставшихся украинских зенитных ракетных комплексов С-300ПС точным ударом российского баллистического ракетного комплекса “Искандер-М”", — говорится в материале.

Обозреватели указали, что Украина не может восполнять утраченные системы ПВО советского производства, поскольку даже у ее западных союзников закончились свои запасы.

Авторы публикации также отметили, что комплексы ЗРК Patriot, поставленные украинцам с целью заменить уничтоженные С-300, тоже подверглись ударам российских баллистических ракет.

Минобороны предоставило кадры нанесения удара ракетным комплексом "Искандер" по украинской ЗРК С-300ПС в Одесской области накануне.