Rheinmetall AG продолжает испытания БМП KF41 "Линкс" на Украине

ЦАМТО, 17 июля. В интервью немецкой газете Bild* генеральный директор Rheinmetall AG Армин Паппергер подтвердил, что испытания боевой машины пехоты KF41 "Линкс" на Украине продолжаются.

Как сообщается, единственная машина, поставленная Вооруженным силам Украины в конце прошлого года, в настоящее время проходит испытания вблизи границы с Польшей, вдали от зоны активных боевых действий.

А.Паппергер не уточнил текущую стадию испытаний, однако отметил, что дальнейшие поставки в ближайшее время не планируются, отчасти из-за нехватки финансирования в рамках немецкой военной помощи.

Начальное производство первых нескольких десятков машин KF41 "Линкс" будет полностью осуществляться на заводе Rheinmetall в Унтерлюссе (Германия). Хотя компания по-прежнему намерена наладить локальное производство на Украине, эти планы отложены до 2027 года.

Напомним, что в декабре 2023 года генеральный директор Rheinmetall А.Паппергер заявил газете Bild*, что производство бронемашин "Фукс" 6x6 и БМП KF41 "Линкс" на Украине начнется в 2024 году. Это заявление последовало вслед за интервью А.Паппергера CNN 10 июля 2023 года, когда он рассказал о планах по строительству на Украине предприятия по ремонту и производству ББМ стоимостью 200 млн. евро и производственной мощностью 400 ед. в год.

Издание Handelsblatt сообщало, что с этой целью компания Rheinmetall основала совместное предприятие с госконцерном "Укроборонпром" (переименован в АО "Украинская оборонная промышленность" (УОП)). Целью данного предприятия является помощь Украине в достижении военной независимости путем предоставления технологий и производственных возможностей НАТО, что позволит снизить зависимость от внешней помощи со стороны США и Европейского союза.

* издание "Bild на русском" Министерство юстиции России включило в реестр иностранных агентов