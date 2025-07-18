Bloomberg: Европа стремится сократить зависимость от закупок оружия в США

ЦАМТО, 17 июля. Европейские союзники США все активнее обсуждают снижение зависимости от американской оборонной промышленности и развитие собственного военно-промышленного потенциала.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на экспертов.

По данным агентства, поводом для таких дискуссий стали требования президента США Дональда Трампа. Он ожидает, что страны НАТО значительно увеличат оборонные расходы и одновременно будут закупать американское вооружение. Это вызвало обеспокоенность в ряде европейских столиц.

"Европейцы в значительной степени зависят от оборонной промышленности США. Но, на мой взгляд, из-за пошлин, отношения президента Трампа к НАТО и его не слишком большого стремления брать на себя защиту стран альянса, европейские государства все чаще будут отдавать приоритет инвестициям в собственные оборонные компании", – передает агентство со ссылкой на старшего научного сотрудника Американского института предпринимательства Тодда Харрисона.

Эксперт отметил, что такой подход позволяет европейским правительствам объяснять рост военных расходов собственным гражданам.

"Деньги идут на создание промышленного потенциала и рабочих мест в их собственной стране, а не в США", – пояснил он.

Старший научный сотрудник брюссельского центра Bruegel Гунтрам Вольф добавил, что ранее существовала неформальная договоренность: европейцы закупают американское высокотехнологичное вооружение, а США гарантируют военное присутствие и защиту континента. Теперь этот баланс, по его словам, под вопросом.

Как пишет агентство, некоторые страны уже начали корректировать закупочную политику. Канада пересматривает контракт на 13 млрд. долл. по закупке истребителей F-35, Польша заказала танки K2 у Южной Кореи, а Дания рассматривает европейскую альтернативу американской системе Patriot. Такие шаги, по оценке аналитиков, могут стать политическим сигналом о смене курса.

О своем отказе участвовать в проекте президента США Дональда Трампа по закупке странами НАТО оружия в США для ВСУ уже заявили Франция, Италия, Чехия и Венгрия.

Трамп 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине. При этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите альянса в июне, согласно которому Штаты поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит США полную стоимость этого оружия. В понедельник он сообщил, что будущие поставки военной помощи киевскому режиму будут включать батареи Patriot, при этом некоторые страны передадут Киеву имеющиеся у них системы ПВО Patriot, а США восполнят их арсеналы новыми комплексами.