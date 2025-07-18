Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в сфере экспортного контроля

ЦАМТО, 17 июля. В Москве 16 июля состоялись переговоры председателя Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь Дмитрия Пантуса и директора Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России Владимира Селина.

В ходе переговоров с участием представителей Госкомвоенпрома, ФСТЭК и МИД России стороны рассмотрели представляющие взаимный интерес вопросы совершенствования механизмов экспортного контроля в рамках Союзного государства, а также наметили основные направления сотрудничества на ближайшую перспективу.

Участники встречи отдельно отметили, что за долгие годы взаимодействия между Госкомвоенпромом и ФСТЭК России сложились прекрасные отношения, позволяющие оперативно решать возникающие проблемы.

По итогам состоявшихся переговоров председателем Госкомвоенпрома Дмитрием Пантусом и директором ФСТЭК России Владимиром Селиным подписан Протокол к Соглашению между Правительствами Российской Федерации и Республики Беларусь о едином порядке экспортного контроля от 13 апреля 1999 г.

Указанный документ учреждает механизм двусторонних регулярных консультаций по вопросам экспортного контроля подразумевающие:

- обмен информацией об изменении законодательства Сторон;

- обмен информацией об актуальных рисках и угрозах при реализации конкретных внешнеторговых операций;

- рассмотрение вопросов совершенствования механизмов экспортного контроля и оптимизации экспортноконтрольных требований для совместных проектов в рамках Союзного государства и интеграционных программ;

- актуальное оказание помощи по защите законных прав и интересов субъектов хозяйственной деятельности.

Подписание Протокола позволяет вывести сотрудничество между нашими странами в области экспортного контроля на новый уровень.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома Республики Беларусь.