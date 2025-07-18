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На прошлой неделе жители Киева стали свидетелями неожиданного зрелища: в небе над городом, где с начала российско-украинского конфликта действует строгий запрет на полёты гражданской авиации, появился массивный Ан-124-100 «Руслан». Этот «грузовой гигант», известный в классификации НАТО как Condor, вызвал массу вопросов и спекуляций в экспертном сообществе.

Теперь компания «Антонов» предоставила официальные разъяснения, которые сводят на нет распространившиеся в сети «теории заговора».

В материале говорится, что самолёт с бортовым номером UR-82073, построенный в 1994 году, завершил четырёхлетнюю модернизацию и отправился из Киева в новую штаб-квартиру компании в Лейпциге. Полёт стал возможен после масштабных работ по замене российских комплектующих на украинские и западные аналоги.

Как сообщают представители «Антонова», на момент начала текущего конфликта, 24 февраля 2022 года, «Руслан» находился в разобранном состоянии на ремонтной базе компании в Киеве, что, вероятно, спасло его от уничтожения.

Напомним, что во время боёв за аэропорт Гостомеля был разрушен как минимум один исправный Ан-124, а также уничтожен Ан-225 «Мрия» – крупнейший транспортный самолёт в мире.

Стоит отметить, что Ан-124 долгое время использовались для перевозки военных и гуманитарных грузов, в том числе оружия для Украины. Их грузоподъёмность и дальность полёта делают эти машины незаменимыми в международных операциях.

Перелёт UR-82073 в Германию в «Антонове» охарактеризовали как символический шаг – демонстрацию того, что даже в условиях войны украинская авиационная промышленность продолжает работать.

В данном случае не совсем понятно, почему спустя три года нашей СВО мощности крупнейшего авиастроительного предприятия на Украине продолжают работать в штатном режиме и даже способны проводить модернизацию таких гигантских крылатых машин, как Ан-124 «Руслан».