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ЦАМТО

Компания BAE Systems испытала ракету с лазерным наведением, запускаемую с БЛА

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Ракета APKWS
Ракета APKWS.
Источник изображения: aswetalk.net

ЦАМТО, 17 июля. Британская компания BAE Systems сообщила об испытаниях ракеты с лазерным наведением, запускаемой с беспилотника, которая может поражать как воздушные, так и наземные цели, передает агентство Блумберг.

"Компания BAE Systems заявила, что в ходе испытаний один беспилотник сбил другой беспилотник с помощью ракеты с лазерным наведением, что британская оборонная компания назвала "важным шагом вперед" в стремлении к недорогой противовоздушной обороне", – цитирует "РИА Новости" сообщение Блумберг.

Речь идет о беспилотнике Malloy T-150, который использовал 70-мм управляемую ракету APKWS. В компании заявили, что испытания, прошедшие на полигоне армии США в штате Юта, ознаменовали собой первый случай, когда беспилотник использовал APKWS для уничтожения воздушной цели, и что он также был протестирован против наземных целей.

Блумберг подчеркивает, что компания отказалась сообщить, сколько стоят подобные ракеты, хотя представитель указал на ранее опубликованные цифры от 15 до 25 тыс. долл. за выстрел.

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