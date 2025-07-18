Посол Барбин: Россия примет меры военно-технического характера в случае конфликта вокруг Гренландии

ЦАМТО, 17 июля. Россия в случае конфликта вокруг Гренландии примет меры, адекватные возникающим угрозам, заявил в интервью "РИА Новости" посол России в Дании Владимир Барбин.

"В условиях резкого обострения международной обстановки, последствия которого негативно сказались и на состоянии дел в Арктике, конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности. Это потребует принятия со стороны России мер военно-технического характера, адекватных возникающим угрозам", – сказал глава дипмиссии.

Глава дипмиссии добавил, что субстантивный диалог с Копенгагеном по вопросам политики безопасности сегодня невозможен.

По его словам, "спекулируя на обвинениях России в создании угроз для региональной безопасности и опасаясь притязаний США на Гренландию, Копенгаген ратует за повышение военной активности в высоких широтах внерегиональных стран НАТО… Не исключается и обсуждение возможности создания военной базы НАТО в Гренландии", – отметил В.Барбин.

Посол добавил, что по инициативе Дании в районе Гренландии заметно активизировалась военная деятельность Франции. Королевство также нацелено укреплять военное взаимодействие с ФРГ, Великобританией и другими странами альянса.

"Такие действия Дании способны спровоцировать еще большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике", – подчеркнул В.Барбин.

Как напоминает агентство, президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Бывший премьер Гренландии Муте Эгеде ответил, что остров не продается, и никогда не будет продаваться. Вместе с тем, Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.

Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.