МНО Румынии приступает к закупке новых БМП

ЦАМТО, 17 июля. МНО Румынии приступило к реализации этапа общественного обсуждения и межведомственных консультаций в рамках программы закупки новых боевых машин пехоты (БМП).

Таким образом, официально стартовала программа замены состоящих на вооружении устаревших боевых машин пехоты MLI-84, представляющих собой адаптированную версию советской БМП-1. После завершения консультаций будет подготовлена конкурсная документация для объявления тендера.

В общей сложности МНО Румынии планирует приобрести 246 гусеничных БМП в пяти конфигурациях: стандартная версия с 30-мм автоматической пушкой, командирская машина, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, медицинская эвакуационная машина и 120-мм самоходный миномет. Ожидается, что поставки будут завершены в течение 8 лет с момента подписания контракта. Заключить соглашение планируется до конца 2025 года.

Как ранее заявило МНО Румынии, приобретение гусеничных БМП является одним из приоритетных проектов. Профильные комитеты парламента Румынии предоставили министерству предварительное одобрение для начала процедуры заключения контрактов на поставку соответствующей стандартам НАТО БМП в апреле 2023 года. Закупка будет включать не только машины, но и тренажеры, пакет логистической поддержки, обучение. Стоимость закупки оценивается в 2,5 млрд. евро.

Основными критериями оценки предложения станут технические характеристики (65%) и экономические условия (35%). Предполагается, что первые 26 бронемашин будут собраны на предприятии компании, победившей в тендере, а начиная с 27-й машины, сборка будет производиться в Румынии. Для этого победитель тендера должен будет осуществить передачу необходимых технологий румынской промышленности.

Как ожидается, в Румынии будут производиться корпуса бронемашин, интеграция и частичное производство брони и противоминных сидений, а также отдельных компонентов систем вооружения. К ним, в частности, относятся люлька пушки, приводы, электропроводка и монтажные детали для 30-мм башни или 12,7-мм дистанционно управляемого модуля вооружений.

Роль румынской оборонной промышленности в таких областях, как оптоэлектронные системы, датчики предупреждения о лазерном облучении, системы активной защиты и средства связи, будет в основном заключаться в интеграции и сборке. Тем не менее, программное обеспечение для систем связи должно быть разработано в Румынии.

Передача технологий также должна охватывать техническое обслуживание на протяжении всего срока службы, включая диагностику, ремонт, замену брони или компонентов шасси.

Хотя МНО Румынии не раскрыло потенциальных участников тендера, среди вероятных претендентов: немецкая Rheinmetall с KF41 "Линкс", южнокорейская Hanwha Aerospace с AS21 "Редбак", европейская General Dynamics European Land Systems с ASCOD-2 и британско-шведская BAE Systems Hagglunds с CV-90 Mk.3/4.