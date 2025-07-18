В зоне СВО заметили Caesar в «тотальном антидроновом обвесе»

В зоне СВО заметили САУ Caesar ВСУ с тотальным антидроновым «мангалом»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают оснащать западную технику «мангалами» для защиты от российских дронов. На фотографию самоходной артиллерийской установки (САУ) Caesar с дополнительной защитой обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимках можно заметить французскую САУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО), которая получила тотальный антидроновый обвес. Каркасом со стальной сеткой прикрыли кабину и заднюю часть орудия. На одном из экранов видны повреждения от удара FPV-дрона.

САУ получила трехосное колесное шасси. Двигатель мощностью 410 лошадиных сил обеспечивает максимальную скорость до 80 километров в час. Дальность стрельбы гаубицы TR F1 составляет около 40 километров.

В январе генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» Алексей Чадаев сообщил, что FPV-дронами «Князь Вандал Новгородский», которыми управляют по оптоволокну, уничтожили несколько десятков единиц техники ВСУ западного производства. В частности, беспилотниками уничтожали танки Abrams и установки Caesar.