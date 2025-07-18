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«Ростех» рассказал о малозаметных ракетах «Панциря»

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Фото: MOD Russia via Globallookpress.com
Фото: MOD Russia via Globallookpress.com.

«Ростех»: Ракета ЗРПК «Панцирь» малозаметна из-за отсутствия инверсионного следа

Ракета из состава зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь» часть траектории летит без инверсионного следа, поэтому ее сложно заметить. О возможностях изделия рассказала госкорпорация «Ростех».

Там отметили, что ракету наводят с земли, поэтому боеприпас получился максимально простым, дешевым и быстрым. При этом он отличается хорошими летно-баллистическими характеристиками.

«Благодаря инновационным технологиям корпус ракеты получается очень легким. После старта она набирает огромную скорость, и дальнейшее движение продолжается уже без маршевого двигателя. Отсутствие инверсионного следа делает ракету малозаметной», — рассказали в госкорпорации.

При приближении к цели ракета «Панциря» подрывается, создавая облако поражающих элементов для гарантированного уничтожения объекта. Базовой ракетой ЗРПК стала бикалиберная 57Э6Е. После старта разгонный блок ракеты отстреливается и ее калибр уменьшается.

В мае в «Ростехе» сообщили, что ЗРПК «Панцирь» дорабатывают с учетом данных о противнике.

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  • В новости упоминаются
Продукция
57Э6
96К6 Панцирь-С1
Компании
Ростех
1 комментарий
№1
18.07.2025 05:09
Какой с этого "цимес", что инверсионного следа нет? Ну увидят его и что..?

Другое дело, что бикалиберная схема позволяет сохранять высокую скорость а значит и дальность на инерционном (безмоторном) участке полёта, для данного уровня энергозатрат на разгон. За счёт уменьшенного лобового сопротивления.

Отделяемые ГЧ, и для больших ЗУР и РВВ были бы полезны, т.к. они уже подвергаются угрозе от противоракет противника. Большие габариты дают соответствующую ЭПР.
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