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Информационное агентство JNS, созданное в США и освещающее новости, связанные с Израилем и еврейскими сообществами по всему миру, пишет, что, поставляя Израилю вооружения, Соединённые Штаты смогли сэкономить миллиарды долларов на исследованиях и разработках. В частности, речь идет об истребителях F-35 и некоторых других боевых самолетах.

Издание подчёркивает, что Израиль стал первой страной, применившей F-35 в боевых условиях в 2018 году, и что именно израильские ВВС впервые применили ракеты класса «воздух-воздух» на этих истребителях против иранских беспилотников в 2021 году. Благодаря ежедневным «отзывам» из Израиля удалось значительно повысить надёжность, ремонтопригодность и возможности F-35.

Нападения ВВС Израиля на Иран в октябре 2024 года и в июне 2025 года были осуществлены с использованием боевых самолётов американского производства (F-35, F-16 и F-15), что якобы продемонстрировало превосходство этих самолётов над конкурентами из Китая, России, Великобритании, Франции, Швеции и Италии, утверждают авторы JNS. А были какие-то воздушные дуэли? Или всё-таки пока у Израиля и США не хватает смелости признать потери в F-16 и F-35 в ходе иранской кампании ВВС ЦАХАЛ? А если потери не признавать, то, безусловно, можно много говорить о любом превосходстве...

Это позволило сэкономить миллиарды долларов на американских исследованиях и разработках, повысив конкурентоспособность страны на мировом рынке. Кроме того, это привело к увеличению экспорта США на миллиарды долларов, расширению базы занятости в стране и совершенствованию тактики ведения боевых действий и тренировок ВВС США

- говорится в материале американо-еврейского издания.

Одним словом, агентство JNS хочет сказать, что многомиллиардные затраты США на Израиль оправданы и приносят немалую пользу самим Штатам. А потому - «дайте больше».