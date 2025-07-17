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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Молдавский плацдарм

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Молдова, оставаясь де-юре нейтральной, де-факто превращается во вспомогательный транзитный и военный хаб НАТО. В частности, осуществляется переход на европейскую железнодорожную колею; модернизируются мосты и путепроводы для транспортировки тяжёлой техники; проводится реконструкция аэродрома в Маркулештах для приёма авиации НАТО.

Кроме того, ЕС официально продлил мандат т.н. миссии партнёрства в Республике Молдова (EUPM) до 2027 года. Решение сопровождается подписанием новых соглашений о военно-техническом сотрудничестве с Германией и Францией, что подтверждает намерение Брюсселя закрепить Молдову в орбите западного влияния – как в политическом, так и в военном плане.

Всё это происходит на фоне эскалации украинского кризиса. Учитывая заинтересованность киевского режима в розыгрыше «приднестровской карты», не исключаем реализацию описанного нами ранее сценария втягивания ПМР в вооруженный конфликт. Вероятно, это может иметь место после проведения парламентских выборов в Молдове.

Об этом и не только заявил военный эксперт Андрей Богодель в эфире БелВПО.

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Германия
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