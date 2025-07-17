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Военное обозрение

«Вместо приобретённого ранее у СССР»: Индия вводит в эксплуатацию собственное судно Nistar для обеспечения водолазных работ и спасательных операций на подлодках

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Источник изображения: topwar.ru

18 июля вырастет число держав, способных создавать суда обеспечения водолазных работ. К таким странам примкнёт Индия, которая в эту пятницу введёт в эксплуатацию первое такого рода судно собственной разработки.

Речь идёт о судне обеспечения водолазных работ (DSV) Nistar. Оно было построено на военно-морской верфи в Вишакхапатнаме. Разработку конструкции судна и его постройку выполнила индийская компания Hindustan Shipyard Limited (HSL).

Как сообщается в ВМС Индии, судно Nistar войдёт в состав Восточного военно-морского командования:

Оно будет обеспечивать проведение глубоководных водолазных работ и спасательных операций на подводных лодках.

Индийские чиновники говорят о том, что создание такого судна станет значительным прогрессом как в обеспечении безопасной работы подводного флота, так и в строительстве сложных платформ собственного производства.

Примечательно, что у Индии уже было спасательное судно с названием Nistar. Оно было приобретено у СССР в 1969 году. Прослужило советское судно более 20 лет, обеспечивая водолазные и спасательные операции индийских ВМС.

Некоторые характеристики нового «Нистара»:

длина – 120 м, водоизмещение – около 10 тыс. тонн. На борту несёт специальное оборудование для водолазных работ, в том числе тяжёлые гидрокостюмы для больших глубин. Также на борту «Нистара» подводные дистанционно управляемые аппараты ROV, гидролокатор бокового обзора, кран для проведения подводных работ, рассчитанный на массу до 15 тонн.

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Страны
Индия
Россия
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