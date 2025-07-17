Войти
Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Не мирные перспективы

114
0
0
Источник изображения: belvpo.com

Факт поставок американских вооружений на Украину не подлежит сомнению, они продолжались и продолжаются. Посредником и активным соучастником в данном деянии является Польша.

Кроме того, Варшава выступает за более агрессивную позицию во внешней и военной политике ЕС. Страна призывает к конфронтации с Россией по всему периметру её границ. Приблизившись к российско-украинскому конфликту до уровня опосредованного участия, тем самым Польша стремится натянуть на себя лидерство в Восточно-Европейском регионе. Однако натягивают пока только поляков.

Приход Трампа к власти привел к милитаризации стран ЕС и НАТО, причем Вашингтон «доит» Польшу и другие европейские страны, вынуждая их покупать оружие и вкладывать гигантские суммы в ВПК из-за абстрактных угроз.

В свою очередь, Ржечь Посполитая испытывает определенные трудности с производством вооружений и боеприпасов, что задевает самолюбие милитаристских элит. На этом фоне, польский ВПК в лице польской оборонной группы (PGZ) представил амбициозную организационную модель – три новых завода по производству боеприпасов.

Первый завод: отвечает за производство снарядов по существующей технологии партиями до 100 тыс. шт. в год.

Второй завод: ориентирован на производство нового поколения снарядов для самоходных гаубиц, таких как KRAB, KRAB-2 и K9 – до 80 тыс. шт. в год.

Третий пороховой завод: занимается производством нового поколения порохов и зарядов для крупнокалиберных боеприпасов.

Инвестиции планируются в размере более 650 млн. долл. В рамках программы, реализуемой PGZ, планируется производство до 150-180 тыс. ед. в год. График мероприятий включает выполнение заказа на боеприпасы PGZ в период с 2028 года. Концепция трех упомянутых заводов предполагает диверсификацию производства и максимальное использование возможностей отдельных предприятий.

Основу составляют ряд национальных предприятий, в частности:

Заводы металлообработки «DEZAMET» S.A. – дофинансирование в размере 372 млн. долл, предназначенное для расширения производственного потенциала крупнокалиберных боеприпасов 155 мм.

Mesko S.A. – дофинансирование в размере 227 млн. долл. позволит модернизировать производственное подразделение в Красьнике, что приведет к увеличению объемов производства корпусов боеприпасов калибра 155 мм.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. – дофинансирование в размере 31 млн. долл. будет направлено на расширение инфраструктуры завода и производственных линий, что позволит как минимум в несколько раз увеличить возможности по производству крупнокалиберных боеприпасов с использованием взрывчатых веществ.

Zakład Produkcji Specjalnej «Gamrat» sp. z o.o. – дофинансирование в размере 18 млн. долл на строительство установки и производство газогенераторов.

В итоге, с 2028 года Польша будет самодостаточной в плане производства боеприпасов. По оценкам МОН, польский ВПК будет производить до 200 тыс. крупнокалиберных боеприпасов в год. Это рост на 3,5 тыс. процентов.

Иными словами, конец десятилетия ознаменуется небывалой милитаризацией Восточного фланга НАТО. Польша, Прибалтика, Румыния, Албания превратятся в вооруженных до зубов реакционеров, готовых по указке из Брюсселя двинуть на Восток.

Николай Крылов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Албания
Польша
Россия
Румыния
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 01:12
Ответ на "Когда случилась точка невозврата и Америка перестала быть мировым полицейским? (Newsweek, США)"
  • 17.07 00:24
  • 0
При чем тут славяне.
  • 16.07 23:49
  • 13
ChatGPT-4 и нейросети (ИИ) спешат на помощь ГШ ВС РФ и Российской армии
  • 16.07 22:50
  • 0
Ответ на "Молдавский плацдарм"
  • 16.07 22:49
  • 26
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 16.07 22:32
  • 0
Ответ на "«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией"
  • 16.07 20:59
  • 0
Ответ на "Российский Т-80БВМ сравнили с западными танками"
  • 16.07 19:29
  • 9664
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 18:53
  • 0
Ответ на "Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)"
  • 16.07 18:01
  • 3
Ответ на "На Западе заявили о революционных возможностях новых российских Су-34М"
  • 16.07 14:11
  • 1
В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА. Военным БПЛА не хватает ИИ
  • 16.07 13:27
  • 1
Исторический конфликт между Россией и Европой (Al Khaleej, ОАЭ)
  • 16.07 08:42
  • 0
Молдавский плацдарм
  • 16.07 08:36
  • 0
Не мирные перспективы
  • 16.07 03:04
  • 1
«Наступление гораздо дешевле обороны»: В Норвегии предложили Европе сосредоточится на производстве наступательных ракет для войны с Россией