Факт поставок американских вооружений на Украину не подлежит сомнению, они продолжались и продолжаются. Посредником и активным соучастником в данном деянии является Польша.

Кроме того, Варшава выступает за более агрессивную позицию во внешней и военной политике ЕС. Страна призывает к конфронтации с Россией по всему периметру её границ. Приблизившись к российско-украинскому конфликту до уровня опосредованного участия, тем самым Польша стремится натянуть на себя лидерство в Восточно-Европейском регионе. Однако натягивают пока только поляков.

Приход Трампа к власти привел к милитаризации стран ЕС и НАТО, причем Вашингтон «доит» Польшу и другие европейские страны, вынуждая их покупать оружие и вкладывать гигантские суммы в ВПК из-за абстрактных угроз.

В свою очередь, Ржечь Посполитая испытывает определенные трудности с производством вооружений и боеприпасов, что задевает самолюбие милитаристских элит. На этом фоне, польский ВПК в лице польской оборонной группы (PGZ) представил амбициозную организационную модель – три новых завода по производству боеприпасов.

Первый завод: отвечает за производство снарядов по существующей технологии партиями до 100 тыс. шт. в год.

Второй завод: ориентирован на производство нового поколения снарядов для самоходных гаубиц, таких как KRAB, KRAB-2 и K9 – до 80 тыс. шт. в год.

Третий пороховой завод: занимается производством нового поколения порохов и зарядов для крупнокалиберных боеприпасов.

Инвестиции планируются в размере более 650 млн. долл. В рамках программы, реализуемой PGZ, планируется производство до 150-180 тыс. ед. в год. График мероприятий включает выполнение заказа на боеприпасы PGZ в период с 2028 года. Концепция трех упомянутых заводов предполагает диверсификацию производства и максимальное использование возможностей отдельных предприятий.

Основу составляют ряд национальных предприятий, в частности:

Заводы металлообработки «DEZAMET» S.A. – дофинансирование в размере 372 млн. долл, предназначенное для расширения производственного потенциала крупнокалиберных боеприпасов 155 мм.

Mesko S.A. – дофинансирование в размере 227 млн. долл. позволит модернизировать производственное подразделение в Красьнике, что приведет к увеличению объемов производства корпусов боеприпасов калибра 155 мм.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. – дофинансирование в размере 31 млн. долл. будет направлено на расширение инфраструктуры завода и производственных линий, что позволит как минимум в несколько раз увеличить возможности по производству крупнокалиберных боеприпасов с использованием взрывчатых веществ.

Zakład Produkcji Specjalnej «Gamrat» sp. z o.o. – дофинансирование в размере 18 млн. долл на строительство установки и производство газогенераторов.

В итоге, с 2028 года Польша будет самодостаточной в плане производства боеприпасов. По оценкам МОН, польский ВПК будет производить до 200 тыс. крупнокалиберных боеприпасов в год. Это рост на 3,5 тыс. процентов.

Иными словами, конец десятилетия ознаменуется небывалой милитаризацией Восточного фланга НАТО. Польша, Прибалтика, Румыния, Албания превратятся в вооруженных до зубов реакционеров, готовых по указке из Брюсселя двинуть на Восток.

Николай Крылов