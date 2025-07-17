ВВС США вынуждены модернизировать бомбардировщики В-1 из-за задержек в производстве новейших B‑21 Raider

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Пентагон запускает программу модернизации сверхзвуковых стратегических бомбардировщиков с крылом изменяемой стреловидности Rockwell B-1 Lancer («Лансер»). Это довольно старые самолеты, на вооружение ВВС США они начали поступать в 1985 году и подлежат замене.

В рамках программы предусмотрена закупка новых внешних пилонов Load Adaptable Modular (LAM) для бомбардировщиков B-1B Lancer, пишут западные СМИ военной тематики. Это должно значительно расширить их способность нести гиперзвуковые ракеты класса «воздух-поверхность» по мере перехода ВВС США на бомбардировщик B-21 Raider.

Бюджетный запрос американских Военно-воздушных сил на 2026 финансовый год включает в себя 50,26 миллиона долларов на новое мероприятие под названием «Программа установки пилонов для внешних тяжелых ракет», которое обеспечивает «увеличенную вместимость противопехотных боеприпасов на самолетах B-1B».

В настоящее время на вооружении ВВС США находится 44 бомбардировщика B‑1B, тогда как изначально их было 100. Эти самолёты постепенно выводятся из эксплуатации в пользу новых B‑21 Raider, но модернизация LAM призвана временно сохранить их применение.

Пилоны LAM активируют внешние узлы подвески бомбардировщика, которые изначально использовались во время холодной войны для ядерных крылатых ракет, но были выведены из эксплуатации в соответствии с договоренностями. На одном узле теперь установлена система наведения «Снайпер», а другие переоборудованы для установки LAM, сообщает военно-аналитическое издание Defence Industry Europe.

В конфигурации LAM каждый B-1B способен нести до 24 внутренних и 12 внешних боеприпасов, в том числе до 144 бомб малого диаметра или комплект гиперзвукового оружия. В краткосрочной перспективе самолет сможет служить испытательным стендом для гиперзвукового оружия, с разработкой которого у США никак не ладится.

При этом, если разобраться, Пентагон пошел на эту модернизацию старых бомбардировщиков не от хорошей жизни. Все дело в том, что реализация программы производства и принятия на вооружение ВВС США перспективных бомбардировщиков B‑21 Raider столкнулась с задержками. И это уже довольно привычное явление для американской армии, когда речь идет о разработке и производстве новых видов вооружений, в особенности наиболее сложных.

Этот шаг является частью более масштабной стратегии, направленной на устранение задержек в реализации программы B‑21 Raider и противодействии растущим стратегическим угрозам, связанным с разработкой гиперзвукового оружия в Китае и России

— констатирует Defence Industry Europe.

Самолёт B‑21 Raider впервые был представлен общественности 2 декабря 2022 года на церемонии, проведенной компанией-разработчиком бомбардировщика Northrop Grumman. 27 июля 2023 было объявлено о проведении испытаний на включение двигателя самолета. Первый полет B‑21 Raider состоялся 10 ноября 2023 г. В сентябре 2023 года разработчик объявил о начале наземных испытаний для двигателей бомбардировщика. По последним данным, на различных стадиях сборки находятся около десяти B‑21 Raider.