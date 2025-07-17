Украине аукнулась старая обида Франции на США.

Эксперты объяснили нежелание стран ЕС участвовать в закупке оружия у США для Украины

«Европейское единство посыпалось вслед за трансатлантическим» – такими словами в экспертном сообществе комментируют сообщения о том, что страны ЕС одна за другой отказываются участвовать в закупке оружия США для Украины. При этом Германия уже поставляет Украине ЗРК Patriot, заверил Дональд Трамп. Получится ли у Белого дома переубедить фрондеров или финансирование поставок Киеву ляжет в основном на плечи Берлина?

Париж не намерен участвовать в инициативе по закупке вооружений США для Киева. По информации издания Politico, французские власти хотят стимулировать собственное производство вооружений и поддержать европейских производителей. К этому же ранее неоднократно призывал Эммануэль Макрон.

Позже официальный представитель правительства Софи Прима сообщила, что республика действительно отдает предпочтение европейским закупкам оружия для помощи Украине. При этом она не располагает информацией, которая могла бы подтвердить данные Politico о нежелании Франции закупать американское вооружение.

Впрочем, примеру Пятой республики уже последовала Италия. Как пишет La Stampa, причина заключается в том, что у страны "практически не существует бюджетного пространства" для трат такого типа. Также от участия в закупках отказались Венгрия и Чехия – премьер Петр Фиала пояснил, что Прага сосредоточится на других проектах и способах помощи.

Напомним, в понедельник американский лидер пообещал возобновить поставки оружия Киеву за счет союзников по НАТО. В частности, Трамп сообщил о планах направить Украине 17 комплексов Patriot в ближайшее время. Как отмечало агентство Bloomberg, каждая батарея ЗРК стоит около одного миллиарда долларов, а ракетная система – около четырех миллионов долларов.

Спустя несколько часов после заявления Трампа глава минобороны ФРГ Борис Писториус встретился с американским коллегой Питом Хегсетом. Немецкий министр заявил, что Берлин и Вашингтон договорились о покупке двух систем ПВО Patriot, а также "быстро и без лишнего шума" решить все оставшиеся вопросы, связанные со сделкой.

Во вторник Трамп заявил, что ракеты для комплексов Patriot уже отправляются на Украину с территории Германии. Берлин будет восполнять свои запасы самостоятельно. "И во всех случаях Штатам все будет полностью возмещено", – сказал глава Белого дома. По информации Politico, инициатива по закупке вооружений США для Киева была идеей Германии.

Однако ЕС уже сталкивается с проблемами, среди которых – дефицит ЗРК Patriot и споры о том, кто будет платить за поставки вооружений Украине. "Поставки были и до этого. Никто их не прекращал. Просто вопрос, кто за них платит", – указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его мнению, европейцам придется обсуждать, кто возьмет на себя финансовую нагрузку, которая приведет к тому, что гражданам "не останется ничего".

"Немцам, конечно, не позавидуешь",

– иронично указал в этой связи Илья Крамник, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН. Он напомнил, что "трех с половиной батарей Patriot из имевшихся 12 они лишились еще до начала строительства эшелонированной системы евроПВО Sky Shield".

"Еще на две-три батареи их, очевидно, разведут в ближайшее время с обещанием поставить взамен новые. За немецкий счет, конечно. Соскочить с развода не получится, Германия едва не громче всех выступала на тему, что Европа должна оказать Украине помощь, несмотря на позицию США", – написал он в своем Telegram-канале.

"Таким образом, войны еще нет и непонятно, будет ли, а примерно половину ПВО уже как корова языком слизнула, и непонятно, когда заместят. Вредно быть десуверенизированным и оккупированным. По возможности старайтесь избегать. …А, да. Замещать придется, закупаясь по экспортной цене, разумеется", – добавил эксперт.

В свою очередь, политолог Вадим Трухачев объясняет решение Парижа не участвовать в закупке у США оружия для Украины "внутривидовой борьбой". Он напомнил исследование аналитиков SIPRI, согласно которому Франция претендует на второе место в мире по объемам экспортируемого оружия.

"Пятая республика с 1966 года на протяжении 40 лет не состояла в военной организации НАТО. За это время у нее сформировался большой военно-промышленный комплекс.

Благодаря этому Франция – крупный производитель оружия, а местные компании воспринимают Штаты исключительно как конкурента", – уточнил собеседник. "Поэтому руководство страны будет заботиться о собственном ВПК, тем более в ту пору, когда в Америке сидит президент, который их раздражает. Таким образом, отказ Парижа закупать оружие у Штатов – это борьба за заказы внутри Североатлантического альянса", – считает Трухачев.

Кроме того, у Парижа есть старые обиды на США, и связаны они с отменой Австралией заказа на подводные лодки. Напомним, в 2017 году Канберра заключила контракт с французской Naval Group. Но в сентябре 2021 года, после создания военного альянса AUKUS, Австралия решила закупить ядерные американские подлодки.

Австралийская сторона тогда обвинила Францию в неспособности выполнять обязательства в срок. Париж счел это предательством и ударом в спину. В разрыве контракта имели место двуличие, ложь и презрение, заявил Жан-Ив Ле Дриан, занимавший пост главы МИД. Союзники так не поступают, они должны уважать друг друга, а не прятаться, сокрушался дипломат.

"Когда же началась дискуссия о милитаризации Европы, Франция заняла позицию, согласно которой континент должен приобрести полную самостоятельность в военном производстве и независимость от США в этой сфере. "Другими словами,

ВПК на территории Старого Света, считают в Париже, должен быть исключительно европейским,

– напомнил немецкий политолог Александр Рар. – Однако Берлин полагает, что на построение военно-промышленного комплекса Европы и пополнение складов вооружений уйдет слишком много времени, которого у европейцев просто нет. Ведь им приходится немедленно вооружать Украину".

"Кроме того, ФРГ видит, что европейская промышленность оказывается не очень поворотливой в части милитаризации экономики. На эти цели необходимы не только годы, но и много денег. Поэтому немецкие власти сейчас станут искать поддержку среди европейских стран, чтобы закупать в США оружие для срочной поддержки Украины", – продолжил Рар.

По его мнению, Берлин получит помощь от стран Северной Европы, но не в полной мере. Ключевая нагрузка придется на ФРГ. "Основную сумму, которую потребовал Дональд Трамп за производство вооружения, должна будет внести Германия из своих займов", – считает политолог. Между тем идейный спор между Парижем и Берлином говорит о многом, указал собеседник.

"Германия – в отличие от Франции – в вопросах обороны Европы по-прежнему ставит только на "защиту" США. И Фридрих Мерц считает, что закупкой оружия повернул Трампа на курс "непримиримости" с Россией.

По его мнению, цель вооружения Украины оправдывает все средства и затраты – вплоть до того, что независимость континента может подождать", – подчеркнул эксперт. На этом фоне примечателен тот факт, что ФРГ отправляет Киеву свои ракеты для ЗРК Patriot. Это связано с двумя моментами: "Немецкое руководство полагает, что угроза потери украинских территорий выше, чем нападение России на Германию. Кроме того, Берлин не собирается напрямую лезть в военный конфликт с Москвой", – отметил спикер.

Что касается позиции Франции по закупке оружия для Украины, то у Трампа не получится повлиять на французские власти и заставить их принципиально изменить позицию. "Возможны символические уступки со стороны французов.

Но Париж в рамках НАТО имеет военную автономию. Более того, речь идет о принципиальном вопросе. Мне кажется, республика станет последней, кого глава Белого дома может "продавить"",

– рассуждает Трухачев. Вряд ли Вашингтон переубедит и другие страны ЕС, отказавшиеся от участия в проекте Трампа: "Если лидером фрондеров будет Франция, как их переубеждать? Я не исключаю, что американская сторона прибегнет к лести и пообещает некоторым экономическую помощь. Другими словами, будет торг, но его результат сложно предугадать".

При этом у каждого европейского государства есть свои мотивы для отказа от американского плана. Некоторые из отметившихся стран, например, совместно с Францией производят заметное число вооружений (Италия), а другие самостоятельно производят широкую номенклатуру боеприпасов и стрелкового оружия (Чехия).

"Но есть и политические факторы. Так, в Чехии скоро выборы, а премьер Петр Фиала не пользуется популярностью. Прага не присоединилась к инициативе президента США, чтобы лишний раз не раздражать население, которое устало от украинских беженцев, ведущих себя по-хамски", – пояснил Трухачев.

"В Италии и Венгрии уровень поддержки Украины недостаточен для того, чтобы на нее тратить еще средства", – добавил он. По прогнозам собеседника, к этой тройке могут также присоединиться Австрия, Словакия, Греция, Болгария и Румыния, а также Испания, которой не до украинского кризиса – в стране мигрантские бунты. "Повременить может Норвегия, где скоро выборы. Но у остальных, как говорится, противопоказаний нет", – уточнил аналитик.

Политолог Александр Носович называет происходящее "бунтом на европейском корабле". "Чехия, Франция, Италия – одна за другой страны ЕС отказываются покупать американское оружие для Украины. Венгрия – вне тенденции: от Виктора Орбана никто другого и не ждал", – написал он в своем Telegram-канале. "Впрочем, и от Франции следовало ожидать.

Словесные интервенции Макрона, который кричит о поддержке Украины чуть ли не больше всех, объясняются тем, что на деле в процентном отношении Париж жертвует Киеву чуть ли не меньше всех, – добавил он. – Остается Германия как самая мясистая дойная корова для американского ВПК. Но тут уж, если не взбунтуется Берлин, то могут взбунтоваться немцы". По его мнению, "пора отчеркнуть красным карандашом новую реальность".

"Две из трех главных стран ЕС – доноров и основателей – Франция и Италия – отказываются покупать оружие для Украины. Вместе с ними Чехия, Венгрия и на подходе Польша. Разгорается скандал с секретариатом НАТО, который без европейских стран их женил, подписав на покупку американских ракет. Европейское единство вокруг России как объединяющего врага посыпалось вслед за трансатлантическим", – заключил эксперт.

Анастасия Куликова