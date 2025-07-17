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ТАСС

Баканов: реализация нацпроекта "Космос" начнется с Нового года

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Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2 с космодрома Восточный
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат" и радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли "Кондор-ФКА" № 2 с космодрома Восточный.
Источник изображения: © Сергей Савостьянов/ ТАСС

Глава Роскосмоса напомнил, что одной из основных задач, поставленных руководством страны, стало привлечение частного бизнеса в реализацию нацпроекта

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Работы по реализации национального проекта по освоению космического пространства планируется начать 1 января 2026 года. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Он стартует с 1 января 2026 года. Сейчас мы стыкуем все программы предприятий и участников отрасли с этим нацпроектом", - сказал Баканов на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Глава Роскосмоса напомнил, что одной из основных задач, поставленных руководством страны, стало привлечение частного бизнеса в реализацию нацпроекта.

Национальный проект "Развитие космической деятельности Российской Федерации" был утвержден президентом РФ Владимиром Путиным в начале июня. Его цель - становление технологически независимой и глобально конкурентоспособной космической отрасли, формирующей новые рынки в перспективных технологиях и сервисах. В рамках нацпроекта планируется запустить 1 118 спутников связи и дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

В состав нацпроекта вошли 8 федеральных проектов, в том числе "Космическая наука", "Космический атом", "Производственно-технологическая система" и "Связь и наблюдение за Землей". До 2036 года на нацпроект планируется выделить около 4,4 трлн рублей бюджетных средств - 1,7 трлн рублей будут выделены в ближайшие шесть лет. 

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