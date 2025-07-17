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Интерфакс-АВН

Реализация нацпроекта по космосу начнется в январе 2026 года - глава "Роскосмоса"

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Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ ТАСС

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Национальный проект "Космос" запустят с 1 января 2026 года, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов.

"Он стартует с 1 января 2026 года. Сейчас мы стыкуем все программы предприятий и участников отрасли с этим нацпроектом. Одна из основных задач, поставленная руководством страны, привлечение частного бизнеса в реализацию национального проекта в сфере космоса", - сказал Баканов на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, видео которой опубликовано на сайте верхней палаты парламента в среду.

17 июня Баканов заявил, что национальный проект по космосу утвержден у президента РФ Владимира Путина.

6 июня председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что Россия направит на национальный проект по космической деятельности 4,4 трлн рублей до 2036 года.

По словам Мишустина, новые инициативы в этой области планируется запустить со следующего года - после окончательной доработки и утверждения президентом России.

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