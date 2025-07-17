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На Западе оценили российский штурмовой танк

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

Army Recognition: Российский штурмовой танк сможет эффективно работать в городах

Российский штурмовой танк, концепцию которого запатентовали инженеры Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина, сможет эффективно работать в городских условиях. Возможности перспективной машины оценило западное издание Army Recognition.


Концепция штурмового танка, запатентованная инженерами Саратовского государственного технического университета имени Юрия Гагарина.
Источник: armyrecognition.com

В патенте, о котором стало известно в июне, описали концепцию танка нового типа. Машина вооружена короткоствольной гаубицей калибра 152 миллиметра, боевым модулем с 30-миллиметровой автоматической пушкой и реактивными пехотными огнеметами. Также штурмовой танк предложили оснастить разведывательными квадрокоптерами.

Короткоствольная гаубица позволяет увеличить угол возвышения орудия до 60 градусов. Это позволит стрелять с закрытых огневых позиций. Отмечается, что осколочно-фугасный снаряд калибра 152 миллиметра в 2,5-3 раза превосходит 125-миллиметровый боеприпас по эффективности.

Машина получила бульдозерный отвал для разрушения укреплений. Оборудование оснащено динамической защитой (ДЗ), которая дополнительно усиливает защищенность лобовой проекции танка. Также модули ДЗ установлены на башне и корпусе машины.

«Описанные улучшения призваны повысить актуальность устаревающих [модификаций] российских танков, приведя их в соответствие с новыми требованиями на поле боя, особенно в условиях, характеризующихся плотной застройкой, насыщенностью беспилотниками и многовекторными угрозами», — говорится в сообщении.

В июне в «Ростехе» сообщили, что модернизированные танки Т-80БВМ получили дополнительную защиту, которая позволяет машине сохранять боеспособность после множественных попаданий. Танки оснащают решетчатыми экранами и дополнительными блоками динамической защиты.

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Страны
Россия
Продукция
Т-80
Т-80БВМ
Проекты
БПЛА
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