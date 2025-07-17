Шойгу заявил, что НАТО является одной из ключевых угроз нацбезопасности России

Москва. 16 июля. ИНТЕРФАКС - НАТО остается ключевой угрозой национальной безопасности России, наращивание оборонного бюджета альянса укрепит его потенциал, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в среду.

"Не стоит забывать, что НАТО по-прежнему является одной из ключевых угроз национальной безопасности Российской Федерации", - сказал Шойгу в интервью газете "Коммерсант".

Он заявил, что, по официальным данным, численность личного состава вооруженных сил стран НАТО составляет более 4 млн человек. "В распоряжении блока находятся более 50 тыс. танков и боевых бронированных машин, более 7 тыс. боевых самолетов и свыше 750 боевых кораблей", - сообщил секретарь Совбеза РФ.

"Столь существенное наращивание оборонного бюджета этот потенциал только укрепит", - заявил Шойгу.