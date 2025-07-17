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В России заговорили о климатическом оружии на фоне непогоды

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Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters.

Военный эксперт Кнутов заявил о разработке климатического оружия

Климатическое оружие — это не миф, но прошедшие в Центральной России грозы, с которыми связано несколько несчастных случаев с летальным исходом, с ним не связаны. Об этом в беседе с aif.ru рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, если спутники оснастить лазерами, то они смогут привести в движение воздушные массы, что позволит создать антициклон. По мнению Кнутова, подобная технология вполне может появиться через несколько лет. Кроме того, он заявил, что эксперименты с погодой на Земле, вероятно, привели к изменениям климата.

«Я думаю, что применение климатического оружия возможно, но списывать погоду, которую мы сейчас наблюдаем, именно на него, я бы не стал», — заявил Кнутов.

Политолог и директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, в свою очередь, допустил, что «против России могут применять климатическое оружие». Он отметил, что его не нужно маскировать, достаточно сделать так, чтобы погода менялась сама.

Ранее редкое явление заметили в Москве из-за жары и частых гроз. Об этом рассказала ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией динамики климата Московского физико-технического института Ольга Золина.

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Страны
Россия
Проекты
Изменение климата
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