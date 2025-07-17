Верфь в Луизиане построит морскую посадочную платформу для новой многоразовой ракеты

Корпорация Rocket Lab заключила контракт с американской судостроительной компанией Bollinger Shipyards на поставку океанской посадочной платформы для многоразовой ракеты Neutron.

На верфи Bollinger Shipyards в городе Амелия (штат Луизиана) начались работы по модификации и оснащению посадочной платформы длиной 122 метра. Поставка платформы заказчику ожидается в начале 2026 года.

Посадочная платформа для многоразовой ракеты "Нейтрон", США Rocket Lab

Как сообщает Marine Link, в рамках работ компания Bollinger Shipyards задействует свой опыт в области морского машиностроения для завершения проекта, разработанного под руководством Rocket Lab. Эта платформа включает в себя автономное вспомогательное оборудование, взрывозащиту, которая должна оберегать палубное оборудование во время посадки Neutron, а также пропульсивную систему для удержания платформы в заданном положении.

Планы Rocket Lab предполагают расширение деятельности компании и развитие программы Neutron в США. Запуск ракет будет осуществляться со стартовой площадки на острове Уоллопс (штат Вирджиния), а платформа, которую поставит Bollinger Shipyards, сможет принять ракету и доставить обратно к точке взлета.

Компания Bollinger управляет 14 предприятиями, расположенными по всей Луизиане и имеющими прямой доступ к Мексиканскому заливу, реке Миссисипи и прибрежным водным путям.

Среди контрактов Bollinger – заказ Береговой охраны США на патрульные катера типа "Сентинел", а также поставка американским ВМС новых спасательных буксиров типа "Навахо".

Кроме того, Bollinger построила для General Dynamics Electric Boat современный плавучий док, который задействуют, в том числе, в программе производства новых стратегических АПЛ класса "Колумбия".