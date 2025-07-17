Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники опубликовали фотографии дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, при помощи которых ВСУ рассчитывают противостоять атакам российских БПЛА-камикадзе семейства «Герань».

Как заявляют разработчики, эти беспилотники способны развивать скорость 200-300 км/ч и поражать цели на высоте 100-5000 метров. При этом общее время полета составляет всего 7-10 минут. Массовое производство украинских дронов-перехватчиков пока не запущено, в настоящее время только завершается изготовление первой партии в 100 единиц. Разработчики при этом сетуют, что они вынуждены производить их за собственные средства.

Источник изображения: topwar.ru

Ранее депутат украинского парламента Марьяна Безуглая отметила, что, вопреки заверениям Зеленского, Минобороны Украины пока не начало официальные закупки широко разрекламированных представителями киевского режима дронов-перехватчиков. Таким образом она фактически опровергла заявления украинского диктатора о том, что украинские дроны-перехватчики якобы успешно сбивают «Герани» и «Герберы».

Зеленский сначала заявил, что предприятия украинского ВПК якобы готовы ежегодно производить 10 миллионов дронов различных типов, в том числе способных заменить традиционные средства ПВО, и не менее трех тысяч ракет. Определенную эффективность при сбитии «Гераней», по некоторым сведениям, демонстрируют поставленные британские специальные дроны-истребители. Однако стоимость каждого такого беспилотника составляет более 200 тысяч долларов, что делает их применение против относительно недорогих «Гераней» чрезвычайно затратным мероприятием.