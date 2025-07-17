Эффективность «Панциря» против дронов оценили

«Ростех»: ЗРПК «Панцирь» показал эффективность против любых беспилотников

Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) семейства «Панцирь» показали эффективность против любых беспилотников. Антидроновые возможности комплекса оценила госкорпорация «Ростех».

Отмечается, что беспилотники изначально были одним из типов целей, которые может поражать «Панцирь». При этом на момент создания комплекса большинство дронов представляли собой большие и скоростные аппараты самолетного типа. Позже на поле боя появились малогабаритные беспилотники с малой эффективной площадью рассеяния, которые летают на малых скоростях.

«Опыт боевых действий показал эффективность комплекса против любых типов беспилотных средств. Для этого локационные средства "Панциря" были адаптированы под обнаружение и точное сопровождение малозаметных целей, также была доработана ракета», — говорится в сообщении.

В зоне спецоперации дроны — это массовое средство поражения. В «Ростехе» подчеркнули, что разнообразные беспилотники, которыми пытаются атаковать военные и гражданские объекты, стали одной из главных целей «Панциря».

В июне в «Ростехе» сообщили, что один российский комплекс «Панцирь-СМД-Е» способен за раз отразить налет десятков беспилотных летательных аппаратов. Эта модификация отличается расширенным до 48 ракет боекомплектом.